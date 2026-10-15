هانيا الحمامي تتأهل لنهائي بطولة CIB Egyptian Squash Open 2026 للاسكواش

واصلت هانيا الحمامى، المصنفة الثانية عالميًا ولاعبة نادي وادي دجلة للاسكواش، تألقها في بطولة CIB Egyptian Squash Open 2026؛ بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في الدور نصف النهائي على منافستها سيفاسانجاري سوبرامانيام المصنفة الخامسة عالميًا، بنتيجة 3-2، بواقع نقاط 6-11، 10-12 ،12-10، 11- 0 ، 12- 10 في مباراة استغرقت 86 دقيقة.

وبهذا الفوز، تتأهل هانيا الحمامى إلى المباراة النهائية للبطولة، حيث من المقرر أن تواجه أمينة عرفي، المصنفة الأولى عالميًا، أو نوران جوهر، في لقاء حاسم، غدا، 16 أكتوبر، تسعى خلاله إلى التتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

أعلى فئة من بطولات الجولة العالمية

جدير بالذكر أن بطولة "CIB Egyptian Squash Open 2026" تُعد واحدة من أهم وأقوى بطولات الإسكواش على أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، باعتبارها من بطولات "Diamond PSA"، وهي أعلى فئة من بطولات الجولة العالمية للاتحاد الدولي، مما يؤكد مكانتها المرموقة ومستوى المنافسة العالمي الذي تشهده.

مشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش

وتُقام البطولة في منطقة الجيزة، بجمهورية مصر العربية، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم، وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 735,000 دولار أمريكي، بواقع 367,500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.

كما تتميز البطولة بمنافسات قوية تجمع نخبة من اللاعبين المصنفين عالميًا، إلى جانب تنظيم احترافي رفيع المستوى، لتُمثل إحدى أبرز وأهم محطات الموسم على أجندة الإسكواش العالمية.