هانيا الحمامى تتأهل إلى نهائي بطولة كيوترمينلز قطر كلاسيك 2026

واصلت هانيا الحمامى، المصنفة الأولى عالميًا للاسكواش ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها فى بطوله كيوترمينلز قطر كلاسيك 2026، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في الدور نصف النهائي على منافستها سيفاسانغاري سوبرامانيام، المصنفة الخامسة عالميًا، بنتيجة-3 2، بواقع نقاط 15 ،11 -9 ،10 -12 -، 11-8 ،9-11، 13 في مباراة استغرقت 87دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل هانيا الحمامى إلى المباراة النهائية للبطولة، حيث من المقرر أن تواجه أمينة عرفي، المصنفة الثانية عالميًا، جازمين هاتون ، المصنفة الثانية عشرة في لقاء حاسم يوم 18 سبتمبر، الذي تسعى من خلاله إلى التتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

بطولة كيوترمينلز قطر كلاسيك 2026

جدير بالذكر أن بطولة كيوترمينلز قطر كلاسيك 2026 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، حيث تُقام في الدوحة، قطر، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم.

جوائز البطولة

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 484,000دولار أمريكي، بواقع

242,000 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات Platinum PSA المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.