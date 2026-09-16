مواجهات مصرية قوية في ختام ربع نهائي قطر كلاسيك للاسكواش

تُختتم اليوم الأربعاء منافسات الدور ربع النهائي ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش، المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الموسم الجديد 2026-2027.

وتصنف البطولة ضمن فئة البلاتينيوم، وتبلغ قيمة جوائزها المالية 220 ألف دولار، وتشهد مشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش على مستوى العالم.

مواجهتان مصريتان في ربع النهائي

وتشهد منافسات اليوم مباراتين مصريتين في الدور ربع النهائي، حيث يلتقي كريم عبد الجواد مع يوسف سليمان، بينما تجمع المواجهة الثانية بين أمينة عرفي وفيروز أبو الخير.

وتسعى أمينة عرفي، المصنفة الثانية عالميًا، إلى مواصلة مشوارها في البطولة وحجز مقعدها بالدور نصف النهائي، في الوقت الذي تتطلع فيه فيروز أبو الخير لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على اللقب.

وشهدت النسخة الحالية من بطولة قطر كلاسيك مشاركة 27 لاعبًا ولاعبة من مصر، بواقع 8 لاعبين في منافسات الرجال و19 لاعبة في منافسات السيدات.

وضمت قائمة الرجال: مصطفى عسل، محمد أبو الغار، كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، علي أبو العينين، محمد زكريا، فارس الدسوقي، وكريم التركي.

بينما شاركت في منافسات السيدات كل من: هانيا الحمامي، هنا معتز، ملك خفاجي، كنزي أيمن، نوران جوهر، مريم متولي، فريدة محمد، سلمى هاني، سنا إبراهيم، نور الشربيني، ندى عباس، زينة ميكيوي، نور أبو المكارم، فيروز أبو الخير، ندين الحمامي، نور هيكل، ناردين جرس، هنا رمضان، وأمينة عرفي.