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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب كرة اليد على الكراسي المتحركة يقص مشواره ببطولة العالم أمام تشيلي

يستهل المنتخب اليد على الكراسي ك
يستهل المنتخب اليد على الكراسي ك
محمد سمير

يستهل المنتخب الوطني الأول لكرة اليد على الكراسي المتحركة بقيادة مديره الفني وائل عبد العاطي، مشواره في بطولة العالم الرابعة والمقامة بإسبانيا خلال الفترة من 16 وحتى 20 سبتمبر الجاري، بمواجهة منتخب تشيلي في إطار لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت إسبانيا، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ووصل منتخبنا الوطني إلى إسبانيا مساء الإثنين وخاض أمس مواجهتين وديتين أمام الهند وأستراليا.

ويخوض منتخب مصر البطولة بصفته حامل لقب النسخة الماضية التي أقيمت في القاهرة عام 2024، والتي توج بها بعد الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-0.

وتضم بعثة المنتخب الدكتور خالد سمير رئيسًا للبعثة، ووائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، ومحمد فرج مدربًا، وكرم مرسي مديرًا إداريًا، والدكتور محمود النجار طبيبًا للفريق.

كما يرافق البعثة الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بعد تلقيه دعوة خاصة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد على الكراسي المتحركة المشارك ببطولة العالم

وتضم قائمة اللاعبين محمد أنور، مجدي طلعت، أشرف أبو زيد، توبة نجدي، ربيع حسني، أحمد عصام، أحمد صلاح، زهراء أبوزيد، وآيات أحمد.

منتخب كرة اليد على الكراسي المتحركة بطولة العالم تشيلي منتخب مصر حامل لقب النسخة الماضية

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