الموقف صعب.. إعلامي: رد فعل علي محمود بعد استبعاده يكشف قوة عقليته

أشاد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، بعقلية علي محمود، لاعب النادي الأهلي، بعد موقفه خلال الفترة الأخيرة ودعمه للفريق والجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة.

وكتب محمد فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مشهدين ورا بعض لعلي محمود بالنسبالي يتحطوا له في الصندوق في رصيده على مستوى العقلية».

وأوضح فارس أن البداية كانت من رد فعل علي محمود المتزن خلال واقعة جمعته بالمدير الفني الحسين عموتة، قبل أن يوجه اللاعب رسالة دعم إلى مدربه، ويدافع عنه، موضحًا أن اللاعب ساهم في تخفيف الضغوط عن عموتة من خلال روايته للموقف ووصفه بأنه «أب بيوجه ابنه».

وأضاف: «ثم الاختبار الصعب بعدها.. علي محمود بيخرج برا القائمة، هنا تستنى تشوف هيكون رد فعله إيه.. المشهد نفسيًا مش سهل.. تعرض للموقف في الملعب، ثم رسالة دعم للمدرب، ثم استبعاد».

وأشار الإعلامي إلى أن علي محمود تعامل مع الموقف بشكل إيجابي، بعدما ظهر في مباراة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة داعمًا للفريق والجهاز الفني، رغم خروجه من القائمة.

وتابع محمد فارس: «فتلاقي إنهاردة علي محمود في الملعب بيدعم تاني الفريق والمدرب، علي محمود في الموقف ده من أوله لآخره جاب العلامة الكاملة».

واختتم فارس حديثه بالإشارة إلى الدور المحتمل لوائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في التعامل مع الموقف، قائلًا: «وأنا واثق إن كابتن وائل جمعة له دور في المشهد ده».

وكان الأهلي قد حقق الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري، ليرفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة.