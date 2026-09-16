أداء الأهلي ضعيف .. إعلامية: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر وأكرم توفيق هيتمسك بفرصته

أشادت الإعلامية سهام صالح، بأداء المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، مؤكدة أن المدرب نجح في تصحيح أخطائه وإعادة توظيف عدد من اللاعبين بالشكل المناسب.

وقالت سهام صالح، خلال تصريحاتها عبر برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة «أون»: «زغروطة يا جماعة، زغروطة لـ حسين عموتة! الراجل عمل كل حاجة صح النهارده، لما عموتة عدّل الملعب، كل حاجة ظبطت معاه».

وأضافت: «لما عدّل الدفاع، فالدفاع بقى واقف على رجله، وبدأ بإمام عاشور، أفضل لاعب في مصر، أفضل 10 في مصر، إمام عاشور».

وتابعت: «لما رجّع زيزو مكانه في الوينج رايت، والناس كانت عمالة تصوت: رجّع زيزو، رجّع زيزو مكانه، أهو زيزو أهو، لما بيرجع مكانه بيتألق».

وأوضحت سهام صالح أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز على أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-0، مشيرة إلى أنها تتفق مع الانتقادات التي وُجهت إلى أداء الفريق، خاصة في الشوط الثاني، لكنها شددت في الوقت نفسه على أهمية قيام عموتة بتصحيح أخطائه وعدم الإصرار على توظيف اللاعبين في مراكز غير مناسبة.

وقالت: «إنك تعدّل أخطائك في التشكيل وما تعاندش، وتعيد تفكيرك مرة تانية في أماكن اللعيبة علشان تعدّل الملعب، ده مهم جدًا ولازم نشيد بيه ونقول لعموتة: متشكرين».

كما علقت سهام صالح على تألق أكرم توفيق خلال المباراة، في ظل المنافسة على حجز مكان أساسي في تشكيل الأهلي، قائلة: «أكرم توفيق واضح إنه هيمسك في الفرصة بإيده وأسنانه؛ لأن الراجل عموتة ده لسه في مرحلة الاستكشاف، لسه بيستكشف كل لعيب عنده».

وأشارت إلى أن أكرم توفيق قدم مستوى مميزًا في أول مباراة تقريبًا له منذ عودته إلى الأهلي، مؤكدة أن تألق أي لاعب قد يمنحه أفضلية مباشرة في حسابات المدير الفني.

وفي سياق آخر، تطرقت سهام صالح إلى الحديث عن محمد هاني، قائلة: «إمبارح أنا، وأنا كنت بقول خبر محمد هاني إنه عايز يشيل بند نسبة المشاركة في عقده الجديد.. يا عيني، هو قلبه كان حاسس إنه هيقعد دكة!».