قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيه الحلاوة دي.. إبراهيم عبدالجواد: حسين الشحات من اللاعبين اللي يفكروك بالجيل الذهبي
وزير الخارجية لرئيس الوزراء اللبناني: مصر تدعم سيادة لبنان وانسحاب إسرائيل من أراضيه
الحمل والرضاعة والإعاقة.. خريطة المستفيدين من تخفيض ساعات العمل وفقًا للقانون
حكم استخدام الموسيقى مع الصور والفيديو .. أمين الفتوى: جائز بضوابط
القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 .. والقنوات الناقلة
غرامة تتجاوز الـ600 ألف دولار .. إيقاف قيد جديد يُهدّد الزمالك بسبب لاعبه السابق
بعد رحيل بيزيرا .. عبدالواحد السيد يُوجّه رسالة إلى إدارة الزمالك : «بلاش مشاكل وأفلام»
حسام عبدالمجيد يرفض العودة ويتمسك بحلم الاحتراف الأوروبي
الصفقة واقفة .. مهيب عبدالهادي يكشف مصير خوان بيزيرا مع الزمالك
هاتفيًا .. وزيرا خارجية مصر ولبنان يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية
بيانات ملاحية: 4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أداء الأهلي ضعيف .. إعلامية: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر وأكرم توفيق هيتمسك بفرصته

الحسين عموتة
الحسين عموتة
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أشادت الإعلامية سهام صالح، بأداء المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، مؤكدة أن المدرب نجح في تصحيح أخطائه وإعادة توظيف عدد من اللاعبين بالشكل المناسب.

وقالت سهام صالح، خلال تصريحاتها عبر برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة «أون»: «زغروطة يا جماعة، زغروطة لـ حسين عموتة! الراجل عمل كل حاجة صح النهارده، لما عموتة عدّل الملعب، كل حاجة ظبطت معاه».

وأضافت: «لما عدّل الدفاع، فالدفاع بقى واقف على رجله، وبدأ بإمام عاشور، أفضل لاعب في مصر، أفضل 10 في مصر، إمام عاشور».

وتابعت: «لما رجّع زيزو مكانه في الوينج رايت، والناس كانت عمالة تصوت: رجّع زيزو، رجّع زيزو مكانه، أهو زيزو أهو، لما بيرجع مكانه بيتألق».

وأوضحت سهام صالح أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز على أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-0، مشيرة إلى أنها تتفق مع الانتقادات التي وُجهت إلى أداء الفريق، خاصة في الشوط الثاني، لكنها شددت في الوقت نفسه على أهمية قيام عموتة بتصحيح أخطائه وعدم الإصرار على توظيف اللاعبين في مراكز غير مناسبة.

وقالت: «إنك تعدّل أخطائك في التشكيل وما تعاندش، وتعيد تفكيرك مرة تانية في أماكن اللعيبة علشان تعدّل الملعب، ده مهم جدًا ولازم نشيد بيه ونقول لعموتة: متشكرين».

كما علقت سهام صالح على تألق أكرم توفيق خلال المباراة، في ظل المنافسة على حجز مكان أساسي في تشكيل الأهلي، قائلة: «أكرم توفيق واضح إنه هيمسك في الفرصة بإيده وأسنانه؛ لأن الراجل عموتة ده لسه في مرحلة الاستكشاف، لسه بيستكشف كل لعيب عنده».

وأشارت إلى أن أكرم توفيق قدم مستوى مميزًا في أول مباراة تقريبًا له منذ عودته إلى الأهلي، مؤكدة أن تألق أي لاعب قد يمنحه أفضلية مباشرة في حسابات المدير الفني.

وفي سياق آخر، تطرقت سهام صالح إلى الحديث عن محمد هاني، قائلة: «إمبارح أنا، وأنا كنت بقول خبر محمد هاني إنه عايز يشيل بند نسبة المشاركة في عقده الجديد.. يا عيني، هو قلبه كان حاسس إنه هيقعد دكة!».

الإعلامية سهام صالح المغربي الحسين عموتة الأهلي بطولة كأس مصر زيزو أكرم توفيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة البيرة

فيديوهات خادشة.. التحقيقات تكشف مفاجأة في واقعة فتاة البيرة بالتجمع

مصطفى خاطر

اتنقل مرتين للمستشفى .. تفاصيل مرض مصطفى خاطر

المجني عليه أيمن

العربية عطلت بيهم.. القبض على المتهمين بقتل أيمن ابن الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

المتهم

أنا ضابط شرطة .. القبض على المتهم فى مشاجرة المهندسين

الحسين عموتة

مفاجأة تقلب حسابات الأهلي.. هل يرحل الحسين عموتة عن القلعة الحمراء؟

امام عاشور

مفاجأة في قرار استبدال إمام عاشور بمباراة أبو قير للأسمدة.. «عموتة» يكشف التفاصيل

حالة الطقس

أيام صهد قبل الانكسار .. «تغيّر المناخ» يُحذّر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الارصاد

بشرى سارة لمُحبي الخريف.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

ترشيحاتنا

حظك اليوم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 16 سبتمبر 2026.. تغييرات جديدة وفرص على مختلف الأصعدة

بذور

بذور الشيا مقابل بذور الكتان: أيهما أفضل لأحماض أوميجا 3 والمغنيسيوم

تصفح الموبايل قبل النوم

ما تأثير مشاهدة الموبايل قبل النوم على القلب

بالصور

طريقة عمل بهارات البطاطس في البيت .. خلطة سرية زي المطاعم

طريقة عمل بهارات البطاطس
طريقة عمل بهارات البطاطس
طريقة عمل بهارات البطاطس

ماذا يحدث عند تناول القهوة والشاي ساخنين جدًا؟ .. دراسة تكشف مفاجأة

المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء
المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء
المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء

بـ ليجنز رياضي وألوان محايدة .. ساندي تتألق في أحدث إطلالاتها | شاهد

ساندي
ساندي
ساندي

خلال 5 أشهر .. نظام «الكيتو» يُساعد في السيطرة على مرض السكري

تأثير إتباع نظام الكيتو في السيطرة على مقدمات السكري
تأثير إتباع نظام الكيتو في السيطرة على مقدمات السكري
تأثير إتباع نظام الكيتو في السيطرة على مقدمات السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد