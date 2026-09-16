تحطم مروحية بين مبنيين تجاريين في لوس أنجلوس .. ومقتل 3 أشخاص على الأقل

أفادت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس الأمريكية، عن مقتل 3 أشخاص على الأقل إثر تحطم مروحية بين مبنيين تجاريين في منطقة لوس أنجلوس مساء الثلاثاء بالقرب من موقع حادث تصادم حافلة مميت سابق.

وقع حادث تحطم المروحية المشتعلة في تشاتسوورث، وهي منطقة سكنية في الضواحي، وفقا لوكالة إيه بي سي نيوز الأمريكية.

هوية الضحية

وصرح متحدث باسم إدارة إطفاء لوس أنجلوس للصحفيين بأن أحد القتلى كان أحد المشاة على الأرض، ولم يُعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن المروحية.

ووقع حادث تصادم سابق بين حافلة تابعة لشركة مترو وسيارة دفع رباعي في مكان قريب، وأسفر هذا الحادث عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، وفقًا لمحطة KABC التابعة لشبكة ABC في لوس أنجلوس.