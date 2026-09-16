قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية لرئيس الوزراء اللبناني: مصر تدعم سيادة لبنان وانسحاب إسرائيل من أراضيه
إيه الحلاوة دي.. إبراهيم عبدالجواد: حسين الشحات من اللاعبين اللي يفكروك بالجيل الذهبي
الحمل والرضاعة والإعاقة.. خريطة المستفيدين من تخفيض ساعات العمل وفقًا للقانون
حكم استخدام الموسيقى مع الصور والفيديو .. أمين الفتوى: جائز بضوابط
القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 .. والقنوات الناقلة
غرامة تتجاوز الـ600 ألف دولار .. إيقاف قيد جديد يُهدّد الزمالك بسبب لاعبه السابق
بعد رحيل بيزيرا .. عبدالواحد السيد يُوجّه رسالة إلى إدارة الزمالك : «بلاش مشاكل وأفلام»
حسام عبدالمجيد يرفض العودة ويتمسك بحلم الاحتراف الأوروبي
الصفقة واقفة .. مهيب عبدالهادي يكشف مصير خوان بيزيرا مع الزمالك
هاتفيًا .. وزيرا خارجية مصر ولبنان يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية
بيانات ملاحية: 4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل سورة البقرة تحقق المستحيل؟ .. أمين الفتوى يجيب

سورة البقرة
سورة البقرة
عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الدعاء من أجلِّ العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، موضحًا أن الوصول إلى اليقين في استجابة الدعاء لا يرتبط بظهور النتيجة بصورة عاجلة، وإنما بثقة العبد في حكمة الله وتقديره.

وأوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، خلال لقاء تلفزيوني ، أن النبي ﷺ قال: «الدعاء هو العبادة»، كما قال الله تعالى: ﴿ادعوني أستجب لكم﴾، وهو ما يؤكد مكانة الدعاء وفضله، وأهمية استمرار العبد في اللجوء إلى ربه في مختلف أحواله.

الإلحاح والانكسار من أسباب الرجاء في الإجابة

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يلح في الدعاء، وأن يناجيه بقلب خاشع، لافتًا إلى أن صدق التوجه إلى الله مع التضرع والانكسار والبكاء يعبر عن حقيقة افتقار الإنسان إلى ربه.

واستشهد في هذا السياق بقول الله تعالى: ﴿أمن يجيب المضطر إذا دعاه﴾، موضحًا أن شعور الإنسان بحاجته الكاملة إلى الله تعالى ولجوءه إليه من أعظم صور التعلق بالله والرجاء في فضله.

لماذا قد تتأخر استجابة الدعاء؟

وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن اليقين باستجابة الدعاء لا يعني بالضرورة أن يحصل الإنسان على ما طلبه في الوقت الذي حدده أو بالطريقة التي تصورها، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح لعباده وما ينفعهم.

وأضاف أن الإجابة قد تتأخر لحكمة يعلمها الله، كما قد يكون الخير في أن يصرف الله عن الإنسان شرًا بدلًا من أن يمنحه الأمر الذي طلبه، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم﴾.

وشدد على أهمية عدم استعجال الإجابة، موضحًا أن العبد مطالب بالاستمرار في الدعاء مع حسن الظن بالله، وألا يجعل تأخر تحقق ما يطلبه سببًا في ترك الدعاء أو ضعف الرجاء.

وقت السحر وآداب الدعاء

ولفت أمين الفتوى إلى أن وقت السحر، أي قبيل الفجر، من الأوقات التي يناجي فيها العبد ربه بخشوع، داعيًا إلى اغتنام هذه الأوقات في الدعاء والتضرع إلى الله تعالى.

وأوضح أن للدعاء آدابًا ينبغي للمسلم مراعاتها، من بينها أن يبدأ دعاءه بالثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على النبي ﷺ، وأن يقدم في دعائه سؤال الله أمور الآخرة قبل الانشغال بمطالب الدنيا، ثم يختم دعاءه بالصلاة على النبي ﷺ.

هل قراءة سورة البقرة تحقق المستحيل؟

وتطرق الشيخ إبراهيم عبد السلام إلى أثر المداومة على الطاعات وقراءة القرآن الكريم، ومن بينها سورة البقرة، موضحًا أن المداومة على الطاعة وقراءة القرآن تجلب البركة والطمأنينة، ويمكن أن تكون سببًا في تيسير الأمور.

وأكد أن التعامل مع قراءة سورة البقرة ينبغي أن يقوم على الإخلاص والنية الصادقة والتقرب إلى الله تعالى، وليس باعتبارها وسيلة منفصلة عن الطاعة والعبادة لتحقيق أمر بعينه بصورة حتمية.

واختتم أمين الفتوى بالتأكيد على أن التزام المسلم بآداب الدعاء، والمداومة على الطاعات، وحسن التوجه إلى الله تعالى، كلها أمور تقرب العبد من ربه وتزيد رجاءه في قبول دعائه، مع التسليم لحكمة الله فيما يقدره ويختاره لعباده.

استجابة الدعاء سورة البقرة أمين الفتوى دار الإفتاء الدعاء وقت السحر آداب الدعاء هل قراءة سورة البقرة تحقق المستحيل وقت السحر وآداب الدعاء الإلحاح والانكسار من أسباب الرجاء في الإجابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة البيرة

فيديوهات خادشة.. التحقيقات تكشف مفاجأة في واقعة فتاة البيرة بالتجمع

مصطفى خاطر

اتنقل مرتين للمستشفى .. تفاصيل مرض مصطفى خاطر

المجني عليه أيمن

العربية عطلت بيهم.. القبض على المتهمين بقتل أيمن ابن الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

المتهم

أنا ضابط شرطة .. القبض على المتهم فى مشاجرة المهندسين

الحسين عموتة

مفاجأة تقلب حسابات الأهلي.. هل يرحل الحسين عموتة عن القلعة الحمراء؟

امام عاشور

مفاجأة في قرار استبدال إمام عاشور بمباراة أبو قير للأسمدة.. «عموتة» يكشف التفاصيل

حالة الطقس

أيام صهد قبل الانكسار .. «تغيّر المناخ» يُحذّر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الارصاد

بشرى سارة لمُحبي الخريف.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

ترشيحاتنا

البابا تواضروس ومحافظ المنيا يفتتحان المرحلة الأولى من مشروع كوم ماريا بملوي

البابا تواضروس الثاني يفتتح المرحلة الأولى من مشروع «كوم ماريا» بملوي .. صور

ديوان عام محافظة قنا

أخبار قنا: المحافظ يستعرض تحديث المخطط الإستراتيجي لمدينة الوقف.. وفرص عمل جديدة للشباب براتب 9400 جنيه.. ومصرع شخصين خلال حفل زفاف بنقادة

جامعة السادات

رئيس جامعة مدينة السادات يكرّم أصحاب الإنجازات العلمية والابتكارية .. صور

بالصور

طريقة عمل بهارات البطاطس في البيت .. خلطة سرية زي المطاعم

طريقة عمل بهارات البطاطس
طريقة عمل بهارات البطاطس
طريقة عمل بهارات البطاطس

ماذا يحدث عند تناول القهوة والشاي ساخنين جدًا؟ .. دراسة تكشف مفاجأة

المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء
المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء
المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء

بـ ليجنز رياضي وألوان محايدة .. ساندي تتألق في أحدث إطلالاتها | شاهد

ساندي
ساندي
ساندي

خلال 5 أشهر .. نظام «الكيتو» يُساعد في السيطرة على مرض السكري

تأثير إتباع نظام الكيتو في السيطرة على مقدمات السكري
تأثير إتباع نظام الكيتو في السيطرة على مقدمات السكري
تأثير إتباع نظام الكيتو في السيطرة على مقدمات السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد