"بحوث الصحراء" ينظم ندوة تعريفية بالتعاون مع هيئة فولبرايت حول فرص البحث والدراسة

نظم مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع هيئة فولبرايت مصر ندوة تعريفية بعنوان «التقدم لمنح فولبرايت للبحث والدراسة»، بحضور عدد من الباحثين وأعضاء هيئة البحوث بالمركز، تحت رعاية السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

دعم الباحثين وتنمية قدراتهم

وقال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، ان الندوة تأتي في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومركز بحوث الصحراء على دعم الباحثين، وتنمية قدراتهم، وتوسيع فرص التعاون والتبادل العلمي الدولي، حيث تناولت الندوة التعريف ببرامج ومنح فولبرايت، وشروط وإجراءات التقدم، والفرص المتاحة للباحثين، إلى جانب الإجابة عن استفسارات الحضور.

وفي سياق متصل استقبل رئيس المركز ، الدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر، ونهى صلاح، مسؤول برامج أول بالهيئة، بحضور الدكتورة غادة حجازي، نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون ودعم الباحثين بالمركز، والتعريف بالفرص والمنح التي تقدمها هيئة فولبرايت للبحث والدراسة.