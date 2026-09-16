ضياء السيد: بدايات «عموتة» مع الأندية مش حلوة.. وبعد كده الدنيا بتفتح معاه

انتقد ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة، رغم تحقيق الفوز على أبو قير للأسمدة، مؤكدًا أن الأهلي يحتاج إلى حلول فنية أكثر وضوحًا، وأن مباراة القمة أمام الزمالك قد تكون حاسمة في تحديد مصير حسين عموتة مع الفريق.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة “CBC”:

"أخذنا فترة إعداد كبيرة، ولعبنا مباريات ودية، والشيء الإيجابي الوحيد أن الحالة البدنية جيدة جدًا".

وأضاف: “كل المباريات أصلًا في المتناول، لكن الأداء بيخوف، والهوية والأداء مش موجودين، ومفيش حلول".

وتابع: “هدعم آه، بس مفيش دعم مطلق، والإدارة هتتدخل بالدعم خلال فترة التوقف".

وأوضح: “كل اللي أعرفه إن عموتة كل الأندية اللي اشتغل معاها كانت البداية مش حلوة، وبعد كده الدنيا بتفتح معاه، وده طبعًا مش قاعدة في كرة القدم".

وأشار إلى أهمية مباراة الزمالك، قائلًا: “ماتش الزمالك هو الفيصل لعموتة، ومباراة القمة قد تكون فاصلة في تحديد مصيره مع الأهلي".

وتحدث ضياء السيد عن بعض الحلول الفنية، قائلًا: “نلعب بكريم فؤاد باك لفت".

واستكمل: “الأهلي يحتاج للتعاقد مع مدافع أجنبي، ولا يوجد مدافع محلي مقنع".

واختتم تصريحاته قائلًا: “البدني كويس في الأهلي، ومش مبسوط خالص بمستوى الأهلي، وأنا مرشح مع كابتن شوقي في الإدارة الفنية".