بعد تجاوزه الـ 52 جنيهًا .. أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 16-9-2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه أمس الثلاثاء مُتجاوزًا حاجز الـ 52 جنيهًا، في معظم البنوك العاملة في مصر .

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم الأربعاء 16-9-2026.

سعر الدولار في ينك الشركة المصرفية 52.02 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع.

البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع.

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 52.07 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع. ز

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك نكست 52 جنيهًا للشراء و52.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 51.98 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع.