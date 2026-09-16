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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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كاتب صحفي: الاستثمارات السعودية في مصر تجاوزت 37 مليار دولار حتى 2025

الاستثمارات السعودية في مصر
الاستثمارات السعودية في مصر
شيماء جمال

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، إن الاستثمارات السعودية في مصر تجاوزت 37 مليار دولار حتى عام 2025، مشيرًا إلى أن السعودية تأتي في المرتبة الثانية بعد الإمارات في الاستثمارات الخاصة داخل مصر.

وأضاف جمال الكشكي، خلال مداخلة عبر برنامج "ماسبيرو" على القناة الأولى، أن الاستثمارات السعودية يمكن أن تزيد خلال الفترة المقبلة، خاصة في المشروعات المشتركة، في ظل رؤية السعودية 2030 ورؤية مصر 2030.

وأوضح أن العلاقات التجارية والتبادل بين البلدين يمكن أن تتجاوز 87 مليار دولار، مشددًا على أهمية تحويل هذه العلاقات إلى مشروعات على أرض مصر، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات السعودية.

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