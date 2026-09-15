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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني: العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية نموذج متقدم للشراكة العربية

برنامج مساء جديد
برنامج مساء جديد
محمود زيدان

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجاً متقدماً جداً للشراكة العربية القائمة على المصالح المشتركة والروابط التاريخية الممتدة لعقود، مشيراً إلى أن هذه العلاقة لا ترتبط بظرف سياسي طارئ أو إشكالية عابرة في المنطقة.

وأوضح «محسب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة «dmc»، أن الشراكة بين القاهرة والرياض تعتمد على تبادل تجاري مستمر وكبير، مدعومة بقوة شعبية ورصيد محبة متزايد ومضطرد بين الشعبين الشقيقين عبر التاريخ.

وأضاف عضو مجلس النواب أن البلدين يجمعهما الموقع الاستراتيجي كشريكين في البحر الأحمر، فضلاً عن التداخل الثقافي والتجاري الممتد منذ سنوات طويلة دون أية معوقات في حركة الصادرات والواردات.

ولفت الدكتور أيمن محسب إلى وجود حالة من التكامل في القطاع السياحي بين مصر والمملكة، وتبرز السياحة الدينية بالتوازي مع زيادة إقبال السائحين السعوديين على السياحة الشاطئية والتراثية والثقافية في مصر، مؤكداً أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين وثيقة وتزداد قوة يوماً بعد يوم بعيداً عن أية أحداث تقليدية.

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