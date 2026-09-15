مخزون كاف من السلع.. الحكومة: طرح 18 سلعة جديدة في مبادرة خفض الأسعار بنهاية سبتمبر

أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا اليوم لمتابعة جهود الحكومة لتوفير السلع وضبط حركة الأسواق .

وقال محمد عادل في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" رئيس الوزراء أكد ضرورة التوسع في تنفيذ مبادرات خفض أسعار السلع وإقامة المزيد من منافذ بيع السلع ".

وتابع محمد عادل :" تم استعراض المبادرة الحكومية لخفض الاسعار من قبل وزير التموين وتم التطرق لما تم تنفيذه منذ بدء المبادرة في 10 سبتمبر الماضي ".



وأكمل محمد عادل :" مبادرة خفض الأسعار توفر 12 سلعة أساسية وقبل نهاية شهر سبتمبر سيتم طرح 18 سلعة جديدة ليصل الإجمالي إلى 30 سلعة جديدة وهناك وفرة من السلع الاساسية وهناك مخزون كافي منها ".

