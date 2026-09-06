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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحوث الصحراء يستعد لإطلاق الموسم الرابع من البرنامج التدريبي للمنتفعين بالتجمعات التنموية بسيناء

مركز بحوث الصحراء
مركز بحوث الصحراء
شيماء مجدي

 يستعد مركز بحوث الصحراء لإطلاق فعاليات الموسم الرابع من البرنامج التدريبي للمنتفعين بالتجمعات التنموية بسيناء وذلك ضمن أنشطة مبادرة «اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير» التي ينفذها المركز بدعم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف تقديم الدعم الفني والإرشادي للمنتفعين من المشروعات الزراعية وأبناء سيناء ومساعدتهم على تحقيق أفضل استفادة من مواردهم الزراعية ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. 

فعاليات الموسم الرابع تنطلق اليوم

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الموسم الرابع اليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2026، بمقر المركز بحضور الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز إلى جانب نخبة من أساتذة وخبراء المركز والمتخصصين في المجالات الزراعية المختلفة وبمشاركة عدد من المنتفعين الجدد بالتجمعات التنموية.

وصرح الدكتور عماد عوض المنسق العام لمشروع التجمعات الزراعية بسيناء بأن هذه الفعاليات تأتي ضمن حزمة من البرامج التدريبية التي تستهدف تعزيز الوعي ورفع المستوى المعرفي للمنتفعين بمشروع التجمعات الزراعية مشيرًا إلى أن إطلاق الموسم الرابع يأتي في إطار حرص مركز بحوث الصحراء على استمرار الدعم العلمي والفني والميداني للمنتفعين ورفع قدراتهم وتأهيلهم للتعامل مع مختلف مراحل العملية الزراعية بما يسهم في نجاح المشروعات الزراعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في التجمعات التنموية بسيناء.

ويشمل البرنامج التدريبي مجموعة من المحاور التي ترتبط باحتياجات المنتفعين، وفي مقدمتها الإعداد الجيد للأرض واختيار المحاصيل والتركيب المحصولي المناسب وإنشاء ورعاية أشجار الفاكهة ومكافحة الآفات الزراعية والتعامل مع المشكلات الزراعية إلى جانب التعريف بالممارسات والتقنيات الزراعية الحديثة.

ويؤكد مركز بحوث الصحراء أن استمرار المبادرة للعام الرابع يعكس نجاحها في الوصول إلى المنتفعين وتقديم المعلومة والتوصية الفنية في الوقت المناسب ترسيخًا لمبدأ «اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير»، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بسيناء.

بحوث الصحراء التجمعات التنموية سيناء اسأل واستشير

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