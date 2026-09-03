قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: ارتفاع أسعار البترول والغاز ضاعف فاتورة الطاقة رغم انخفاض الكميات المستوردة
رئيس الوزراء (مبتسما): النواب ينتقدون الطرق والكباري ويطالبون بها في جولات المحافظات
السياحة ومستقبل مصر يتفقان على فتح آفاق جديدة للاستثمارات الفندقية وزيادة الغرف السياحية
هنكسرله عضمه | أقوال صاحب كافيه بالمقطم في قضية إسماعيل دولار | خاص
وصية شهيد فلسطينى: لفوني بعلم مصر
مدبولي يكشف خطة خفض الدين الخارجي: نستهدف تقليله 2 مليار دولار سنويًا
مقاتلات إسبانية وتركية تعزز تكامل دفاعات الناتو الجوية في منطقة البلطيق
وزير البترول يشهد إطلاق برنامجا لبناء قدرات الكوادر مع جامعة مردوخ الأسترالية
مدبولي: وضعنا سيناريوهات حتى 2030 تحسبا لاستمرار تداعيات الحرب
الأسبوع الجاي | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للمواطنين بشأن فواتير الكهرباء
وزير الأوقاف يصطحب الوفد الفلبيني للقاء الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف
مدبولي: الاقتصاد المصري يحقق أكبر معدل نمو سنوي منذ سنوات رغم التحديات الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي في مواجهة التصحر .. أبرز جهود بحوث الصحراء

جهود بحوث الصحراء
جهود بحوث الصحراء
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مواصلة مركز بحوث الصحراء أنشطته البحثية والإرشادية والخدمية والميدانية خلال شهر أغسطس، إلى جانب تعزيز التعاون المحلي والدولي، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتنمية المناطق الصحراوية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء.

وتضمنت أنشطة المركز المشاركة في فعاليات الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP17)، التي عُقدت في العاصمة المنغولية أولان باتور خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس 2026، ضمن الوفد المصري وبالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وترأس الدكتور حسام شوقي الوفد المصري في الاجتماعات رفيعة المستوى، كما شارك نيابةً عن وزير الزراعة في افتتاح الجناح المصري الرسمي.

وشارك خبراء مركز بحوث الصحراء في المفاوضات والفعاليات الفنية المرتبطة بقضايا التصحر والجفاف وتدهور الأراضي واستعادة المراعي وتمكين المرأة والشباب والحلول القائمة على الطبيعة، إلى جانب استخدام الأقمار الصناعية والاستشعار عن بُعد.

كما شهدت فعاليات المؤتمر تعزيز التعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الدولية، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وجامعة ولاية أريزونا، والمركز القومي لبحوث المياه، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر للدورة الثامنة عشرة للمؤتمر (COP18) عام 2028.

ووقّع مركز بحوث الصحراء مذكرة تفاهم مع جامعة كيونغ بوك الوطنية في كوريا الجنوبية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والتنمية الريفية، وتنفيذ المشروعات والدراسات المشتركة، وتبادل الخبرات والبيانات والتقنيات، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل، فضلًا عن دعم الباحثين لاستكمال دراسات الماجستير والدكتوراه.

وشارك الدكتور حسام شوقي في اجتماع وزير الزراعة مع الدكتور نصر الدين العبيد، المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، لمتابعة المشروعات المشتركة، ومن بينها تحسين سلالات الماعز والأغنام، ومشروع شحن وتغذية الخزانات الجوفية في مطروح، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات والتنسيق استعدادًا لاستضافة مصر للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP18).

وعقد المركز اجتماع لجنة المحطات البحثية بمحطة مريوط، برئاسة الدكتور حسام شوقي، لمتابعة الخطة البحثية ومستهدفات المرحلة المقبلة، واستعراض إنجازات واحتياجات المحطات، ورفع كفاءة الأداء، وتوجيه البرامج البحثية بما يتوافق مع احتياجات المناطق الصحراوية.

واستعرض الدكتور حسام شوقي تطبيقات وحدة الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية في رصد التغيرات التي تطرأ على الغطاء النباتي باستخدام الأقمار الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأظهرت دراسة، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية «Landsat 8» ومؤشر الغطاء النباتي الطبيعي (NDVI) خلال الفترة من 2017 إلى 2025، مناطق شهدت زيادة أو انخفاضًا في كثافة الغطاء النباتي، بما يدعم جهود مكافحة التصحر وإدارة الموارد الطبيعية.

وأطلق المركز أولى جولات العام الرابع من مبادرة «اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير» من تجمع النوافعة بمدينة الحسنة في شمال سيناء، حيث شملت الجولة المرور على الزراعات، والاستماع إلى مشكلات المزارعين، وتقديم التوصيات المتعلقة بالتسميد والخدمة الزراعية ورعاية المحاصيل، إلى جانب مناقشة نتائج تحاليل التربة ومياه الري.

ويواصل المركز تنفيذ الجولات الميدانية في مختلف التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، بهدف تقديم الدعم والإرشاد الفني للمزارعين.

وفي مطروح، نظم مركز البحوث التطبيقية بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ندوة تدريبية حول تحويل المخلفات الزراعية والحيوانية إلى «كومبوست»، بهدف تحسين خصوبة التربة ودعم الإنتاج الزراعي.

وتضمنت الندوة تطبيقًا عمليًا لمراحل تصنيع «الكومبوست»، إلى جانب التعريف بالأسمدة الحيوية والبدائل الطبيعية للمبيدات.

كما نفذ المركز قافلة بيطرية بمنطقة المغرة في مطروح، شملت المرور على 35 مزرعة، وفحص وعلاج 490 رأسًا من الأغنام والماعز والأبقار والجاموس، مع توفير الأدوية اللازمة، إلى جانب تقديم الإرشاد البيطري مجانًا للمربين، دعمًا للثروة الحيوانية وتحسينًا لمعدلات الإنتاج.

وجدد مركز بحوث الصحراء الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة «ISO 9001» للسنة السابعة على التوالي، مع استمرار التسجيل لدى هيئة «JASANZ» حتى عام 2029.

معايير الجودة وتطوير الأداء

وأشادت لجنة المراجعة الخارجية بجهود المركز في تطبيق معايير الجودة وتطوير الأداء، فيما سجل المركز 17 اختبارًا معمليًا معتمدًا وفقًا لمعيار «ISO/IEC 17025»، بما يعزز جودة الخدمات والتحاليل التي يقدمها.

وزارة الزراعة مركز بحوث الصحراء التنمية الزراعية لمناطق الصحراوية التصحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

مشغولات ذهبية

مسار أكثر حذراً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

الصلاة

هل تصح الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها؟.. رد الفقهاء

تنسيق الجامعات 2026

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 للثانوية العامة

الدولار

عقب صعوده.. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

ترشيحاتنا

الشيخ أيمن عبد الغني

أيمن عبد الغني يستقبل وفدا برلمانيا نمساويا لبحث التعاون المشترك

أمين دور وهيئات الإفتاء

أمين دور وهيئات الإفتاء: حماية الأسرة تبدأ بوعي المستقبل وتمكينها من المشاركة في صناعته

رئيس مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان

رئيس مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان: حماية الأسرة مسؤولية مشتركة والحوار ضرورة للحفاظ على القيم والهوية

بالصور

بتواريخ ميلاد الأبناء الـ 3: محمد صلاح «مظبطها كل 6 سنين» | صور

محمد صلاح أب لـ3 أبناء
محمد صلاح أب لـ3 أبناء
محمد صلاح أب لـ3 أبناء

وأنت في بيتك.. تجديد البطاقة الشخصية 2026 أونلاين والأوراق المطلوبة

تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية

هالة فاخر تدخل المستشفى.. مش قادرة تتنفس | تفاصيل حالتها الصحية

هالة فاخر
هالة فاخر
هالة فاخر

تقترب من 20 مليونا.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد