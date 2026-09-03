الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي في مواجهة التصحر .. أبرز جهود بحوث الصحراء

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مواصلة مركز بحوث الصحراء أنشطته البحثية والإرشادية والخدمية والميدانية خلال شهر أغسطس، إلى جانب تعزيز التعاون المحلي والدولي، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتنمية المناطق الصحراوية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء.

وتضمنت أنشطة المركز المشاركة في فعاليات الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP17)، التي عُقدت في العاصمة المنغولية أولان باتور خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس 2026، ضمن الوفد المصري وبالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وترأس الدكتور حسام شوقي الوفد المصري في الاجتماعات رفيعة المستوى، كما شارك نيابةً عن وزير الزراعة في افتتاح الجناح المصري الرسمي.

وشارك خبراء مركز بحوث الصحراء في المفاوضات والفعاليات الفنية المرتبطة بقضايا التصحر والجفاف وتدهور الأراضي واستعادة المراعي وتمكين المرأة والشباب والحلول القائمة على الطبيعة، إلى جانب استخدام الأقمار الصناعية والاستشعار عن بُعد.

كما شهدت فعاليات المؤتمر تعزيز التعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الدولية، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وجامعة ولاية أريزونا، والمركز القومي لبحوث المياه، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر للدورة الثامنة عشرة للمؤتمر (COP18) عام 2028.

ووقّع مركز بحوث الصحراء مذكرة تفاهم مع جامعة كيونغ بوك الوطنية في كوريا الجنوبية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والتنمية الريفية، وتنفيذ المشروعات والدراسات المشتركة، وتبادل الخبرات والبيانات والتقنيات، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل، فضلًا عن دعم الباحثين لاستكمال دراسات الماجستير والدكتوراه.

وشارك الدكتور حسام شوقي في اجتماع وزير الزراعة مع الدكتور نصر الدين العبيد، المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، لمتابعة المشروعات المشتركة، ومن بينها تحسين سلالات الماعز والأغنام، ومشروع شحن وتغذية الخزانات الجوفية في مطروح، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات والتنسيق استعدادًا لاستضافة مصر للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP18).

وعقد المركز اجتماع لجنة المحطات البحثية بمحطة مريوط، برئاسة الدكتور حسام شوقي، لمتابعة الخطة البحثية ومستهدفات المرحلة المقبلة، واستعراض إنجازات واحتياجات المحطات، ورفع كفاءة الأداء، وتوجيه البرامج البحثية بما يتوافق مع احتياجات المناطق الصحراوية.

واستعرض الدكتور حسام شوقي تطبيقات وحدة الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية في رصد التغيرات التي تطرأ على الغطاء النباتي باستخدام الأقمار الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأظهرت دراسة، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية «Landsat 8» ومؤشر الغطاء النباتي الطبيعي (NDVI) خلال الفترة من 2017 إلى 2025، مناطق شهدت زيادة أو انخفاضًا في كثافة الغطاء النباتي، بما يدعم جهود مكافحة التصحر وإدارة الموارد الطبيعية.

وأطلق المركز أولى جولات العام الرابع من مبادرة «اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير» من تجمع النوافعة بمدينة الحسنة في شمال سيناء، حيث شملت الجولة المرور على الزراعات، والاستماع إلى مشكلات المزارعين، وتقديم التوصيات المتعلقة بالتسميد والخدمة الزراعية ورعاية المحاصيل، إلى جانب مناقشة نتائج تحاليل التربة ومياه الري.

ويواصل المركز تنفيذ الجولات الميدانية في مختلف التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، بهدف تقديم الدعم والإرشاد الفني للمزارعين.

وفي مطروح، نظم مركز البحوث التطبيقية بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ندوة تدريبية حول تحويل المخلفات الزراعية والحيوانية إلى «كومبوست»، بهدف تحسين خصوبة التربة ودعم الإنتاج الزراعي.

وتضمنت الندوة تطبيقًا عمليًا لمراحل تصنيع «الكومبوست»، إلى جانب التعريف بالأسمدة الحيوية والبدائل الطبيعية للمبيدات.

كما نفذ المركز قافلة بيطرية بمنطقة المغرة في مطروح، شملت المرور على 35 مزرعة، وفحص وعلاج 490 رأسًا من الأغنام والماعز والأبقار والجاموس، مع توفير الأدوية اللازمة، إلى جانب تقديم الإرشاد البيطري مجانًا للمربين، دعمًا للثروة الحيوانية وتحسينًا لمعدلات الإنتاج.

وجدد مركز بحوث الصحراء الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة «ISO 9001» للسنة السابعة على التوالي، مع استمرار التسجيل لدى هيئة «JASANZ» حتى عام 2029.

معايير الجودة وتطوير الأداء

وأشادت لجنة المراجعة الخارجية بجهود المركز في تطبيق معايير الجودة وتطوير الأداء، فيما سجل المركز 17 اختبارًا معمليًا معتمدًا وفقًا لمعيار «ISO/IEC 17025»، بما يعزز جودة الخدمات والتحاليل التي يقدمها.