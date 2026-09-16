رئيس جامعة مدينة السادات يكرّم أصحاب الإنجازات العلمية والابتكارية .. صور

كرّم الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، عددًا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المتميزين؛ تقديرًا لإنجازاتهم النوعية وإسهاماتهم التي عززت حضور الجامعة في المحافل الدولية والعربية والطلابية، مؤكدًا أن دعم أصحاب الإنجازات يمثل أحد محاور بناء جامعة تنافسية قادرة على تحقيق أثر علمي ومجتمعي مستدام.

شهد مراسم التكريم الدكتور خميس محمد خميس، مشرف قطاع شؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نوير، مشرف قطاع شؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الخالق، مشرف قطاع شؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور عبد الحميد شاهين، نائب رئيس جامعة مدينة السادات

الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور ياسر كمال ، قائم بعمل عميد كلية العلوم

والدكتورة منى النعا، مستشار رئيس الجامعة للإبتكار وريادة الأعمال.

وشمل التكريم الدكتورة ولاء حامد الزناري، مدير مركز الريادة للإبداع والابتكار وتقديرًا لاختيارها نقطة اتصال وطنية لبرامج الإتحاد الأوروبي Horizon Europe في مجال الابتكار والتكنولوجيا، بما يعكس تنامي حضور كوادر الجامعة في منظومات البحث والابتكار الدولية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات والاستفادة من البرامج والفرص البحثية الأوروبية.

كما كرّم الدكتور محمد السيد حسن، مدرس بكلية التكنولوجيا الحيوية وممثل التصنيف الدولي بالجامعة، تقديرًا لاختياره نقطة اتصال وطنية لبرنامج Horizon Europe MSCA الخاص بمنح ماري كوري، والمعني بدعم طلاب الدكتوراه والباحثين في مرحلة ما بعد الدكتوراه، في إنجاز يعزز حضور الجامعة في برامج البحث العلمي والتعاون الدولي.

وكرّم رئيس الجامعة الدكتورة مروى عبد العزيز فايد، أستاذ العقاقير بكلية الصيدلة جامعة مدينة السادات ومدير برامج الصيدلة بجامعة مدينة السادات الأهلية، بمناسبة اختيارها نقطة اتصال وطنية لبرنامج Horizon Europe في عدد من المجالات النوعية، تشمل بعثات الاتحاد الأوروبي (EU Missions)، وتوسيع المشاركة وتعزيز التميز (Widening Participation and Excellence)، ومنطقة البحث الأوروبية (European Research Area – ERA)، بما يعكس الثقة الدولية في الكفاءات الأكاديمية وقدرتها على دعم فرص التعاون والتميز البحثي.

كما كرّم رئيس الجامعة الدكتورة ريهام قنومة المدرس بقسم الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة جامعة مدينة السادات تقديرًا لفوزها بالمركز الاول بـجائزة اتحاد الجامعات العربية لأفضل رسالة دكتوراه ٢٠٢٦ التي منحت لها من كلية الصيدلة جامعة طنطا، في إنجاز علمي يعكس جودة البحث العلمي الذي تقدمه الجامعة، ويؤكد قدرتها على المنافسة والتميز على مستوى الجامعات العربية.

وامتد التكريم إلى الطلاب المتميزين في الملتقى القمي الثاني للابتكار المستدام والـLife Art بطنطا، تقديرًا لما قدموه من أفكار ومشروعات ابتكارية وما حققوه من نتائج مشرفة رفعت اسم جامعة مدينة السادات في المحافل الطلابية، وشمل التكريم كل من الطلاب:- بسمة رضا عبد الستار جوهر، بكلية التربية للطفولة المبكرة، في مجال Life Art، وإيهاب عبد الحميد جميل عبد الحميد، من كلية التربية، في مجال Life Art، تقديرًا لمشاركتهما وتميزهما في المنافسات الابتكارية، ومحمد شريف الشبراوي السري، من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، في مجال العلوم والابتكار، تقديرًا لما قدمه من تميز في مجال الابتكار، إلى جانب ياسين عصام أبو اليزيد إسماعيل، كلية التربية، في مجال العلوم والابتكار، بجهود ومشاركة قطاع رعاية الشباب ممثلا فى الأستاذ حافظ زايد، والأستاذ خالد عز الدين.

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، أن تكريم هذه النماذج المتميزة يأتي انطلاقًا من إيمان الجامعة بأن الإنجاز الحقيقي يبدأ بالإنسان المبدع؛ عالمًا وباحثًا وطالبًا، وأن اكتشاف الموهبة ودعمها وتحفيزها على المنافسة يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الجامعة ومكانتها.

وشدد رئيس الجامعة على استمرار دعم المتميزين وتوفير البيئة المحفزة للبحث العلمي والابتكار، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب على الانفتاح على البرامج والشراكات الدولية، والمشاركة الفاعلة في المسابقات والمحافل العلمية، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد المعرفة، ودعم الابتكار، وتعزيز تنافسية مؤسسات التعليم العالي.

وتعكس هذه التكريمات تنوع مسارات التميز بجامعة مدينة السادات؛ بدءًا من الحضور الدولي في برامج Horizon Europe، والتميز البحثي على المستوى العربي، وصولًا إلى الابتكار الطلابي، بما يؤكد أن الجامعة لا تكتفي بتقدير الإنجاز، بل تعمل على تحويله إلى قيمة مؤسسية مضافة تعزز مكانتها العلمية والأكاديمية.