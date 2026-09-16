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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البابا تواضروس الثاني يفتتح المرحلة الأولى من مشروع «كوم ماريا» بملوي .. صور

البابا تواضروس ومحافظ المنيا يفتتحان المرحلة الأولى من مشروع كوم ماريا بملوي
البابا تواضروس ومحافظ المنيا يفتتحان المرحلة الأولى من مشروع كوم ماريا بملوي
ايمن رياض

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال زيارته لمحافظة المنيا لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع «كوم ماريا» ودير أبو حنس بمركز ملوي، إحدى المحطات المهمة على مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة، وذلك بحضور نيافة الأنبا ديمتريوس، مطران إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، وعدد من الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان.

وشارك في مراسم الاستقبال الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، والعميد أ.ح عصام محمد مصطفى، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

واستهل اللواء عماد كدواني كلمته بالترحيب بقداسة البابا تواضروس الثاني، معربًا عن بالغ سعادته بزيارة قداسته للمحافظة، في مناسبة تجسد معاني المحبة والوحدة الوطنية، وتؤكد أن قيم الانتماء والمواطنة تجمع أبناء الوطن تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يقدم دائمًا نموذجًا وقدوة في حب الوطن والعمل من أجل ازدهاره.

وأشار المحافظ إلى الدور الوطني والمجتمعي للكنيسة المصرية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، باعتبارها شريكًا فاعلًا في جهود التنمية بمختلف القطاعات، ولا سيما القطاع الصحي، لافتًا إلى مشاركة المؤسسات التابعة للكنيسة في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، من خلال 3 مستشفيات كبرى، هي: «مصر المحبة» ببني مزار، و«الرجاء» بأبوقرقاص، و«الراعي الصالح» بسمالوط، والتي تم اعتمادها استعدادًا لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد المحافظ اهتمام الدولة بتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة، لما يمثله من قيمة دينية وتاريخية وحضارية، بما يعزز مكانة المنيا على خريطة السياحة الدينية والثقافية، ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاستثمار السياحي.

وفي ختام كلمته، ناشد المحافظ المواطنين الحفاظ على المشروعات والإنجازات التي تشهدها المحافظة، والالتفاف حول جهود الدولة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والعطاء، مؤكدًا أن ما يتحقق على أرض عروس الصعيد يأتي من أجل مستقبل أفضل لأبنائها ولمصرنا الخالدة.

وفي كلمته، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما يقدمه من نموذج في ترسيخ قيم المواطنة والحرص على أن يكون رئيسًا لكل المصريين، مؤكدًا أن مصر تجمع أبناءها تحت مظلة واحدة من المحبة والسلام.

وثمّن قداسة البابا ما يقوم به اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، من جهود ومشروعات وإنجازات على أرض المحافظة، واصفًا إياه بالمحافظ المستنير، الذي يدرك دوره في خدمة المواطنين والعمل من أجل تحقيق التنمية.

وأشار إلى أن مشروع «كوم ماريا» كان حلمًا لأبناء ملوي، وأصبح اليوم واقعًا ملموسًا، معربًا عن سعادته بتحقق هذا الحلم في «عروس الصعيد»، ومؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة مهمة للمحافظة وإحياءً لمسار العائلة المقدسة، بما يحمله من قيمة دينية وتاريخية وحضارية.

كوم ماريا 

وتضمنت فعاليات افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «كوم ماريا» كلمات لعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي جسدت روح المحبة و التآخي عبر العصور ، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي استعرض مراحل تنفيذ المشروع وأعمال التطوير وتهيئة الموقع، بما يسهم في إبراز قيمته الدينية والتراثية، وتعزيز موقعه ضمن المقاصد السياحية المرتبطة بمسار رحلة العائلة المقدسة.
 

محافظ المنيا البابا تواضروس الثاني كوم ماريا مطرانية ملوي مسار العائلة المقدسة

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