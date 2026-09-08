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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل بداية الموسم الجديد.. «بحوث الصحراء» يقدم روشتة زراعية لمنتفعي سيناء

مركز بحوث الصحراء
مركز بحوث الصحراء
شيماء مجدي

افتتح مركز بحوث الصحراء، فعاليات الموسم الرابع من البرنامج التدريبي للمنتفعين بالتجمعات التنموية بسيناء، ضمن أنشطة مبادرة «اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير»، إحدى المبادرات التي تبناها المركز بهدف تقديم الدعم الفني والإرشادي ونقل الخبرات العلمية والبحثية إلى المنتفعين، بما يسهم في تحقيق أفضل استفادة من الموارد الزراعية ودعم جهود التنمية المستدامة بسيناء.

وأكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواصلة العمل لخدمة أهالي سيناء والمنتفعين من مشروع التجمعات التنموية الزراعية.

وأشار إلى حرص المركز على استمرار تقديم خدماته الفنية والإرشادية ودعم المنتفعين بالخبرات العلمية والتطبيقية اللازمة، بما يساعد على نجاح المشروعات وتحقيق أفضل استفادة من الإمكانات الزراعية المتاحة.

وهنأ المنتفعين بفرصة الاستثمار والعمل في سيناء، مؤكدًا استمرار الدعم والتواجد الميداني لخدمة أهالي سيناء وإنجاح المشروعات بالتجمعات التنموية.

ومن جهته، وجه الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، الشكر إلى أعضاء الفريق البحثي المشاركين في البرنامج، مشيدًا بجهودهم في تقديم المعرفة والخبرات العلمية للمنتفعين.

وأكد أهمية مواصلة العمل البحثي والتطبيقي بما يخدم خطط التنمية الزراعية في سيناء.


فيما أكد الدكتور عماد عوض، المشرف العام على مشروع التجمعات الزراعية بسيناء، استمرار تقديم خدمات الدعم الفني والإرشادي والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المنتفعين، مشددًا على أهمية المشاركة في اللقاءات التدريبية والاستفادة من الخبرات التي يقدمها أساتذة وخبراء مركز بحوث الصحراء.

وأضاف أن الموسم الرابع سيشهد تحولًا رقميًا كاملًا في الخدمات المقدمة للمنتفعين، إلى جانب تقديم حزم متنوعة من البرامج الإرشادية التي سيتم تطبيقها ميدانيًا داخل التجمعات، بما يتناسب مع احتياجات المنتفعين وطبيعة كل تجمع.

وتناولت فعاليات البرنامج التدريبي 4 محاور رئيسية، حيث تناول الدكتور محمد رائف، أستاذ ورئيس وحدة الخضر بمركز بحوث الصحراء، محور إعداد وتجهيز الأرض للزراعة وتهيئة التربة للموسم الزراعي الجديد، إلى جانب محور التركيب المحصولي المناسب لكل تجمع وأهم التحديات التي قد تواجه المنتفعين خلال المراحل الأولى من الزراعة.

كما تناول الدكتور أحمد محروس، أستاذ الفاكهة بمركز بحوث الصحراء، محور إعداد وتجهيز مزارع البساتين داخل التجمعات، متضمنًا التخطيط الجيد لزراعة أشجار الفاكهة، خاصة الزيتون والنخيل، وتجهيز الجور، وإضافة المقررات السمادية، واختيار الأصناف المناسبة، وإعداد المزرعة بالشكل الأمثل.

وتناول الدكتور عصام أحمد أستاذ مكافحة الآفات المساعد بمركز بحوث الصحراء محور «الوقاية خير من العلاج»، من خلال التعريف بأهم الآفات والأمراض التي تصيب محاصيل الخضر والمحاصيل البستانية وطرق الوقاية منها، مع التأكيد على أهمية تجهيز وفحص الشتلات قبل نقلها إلى المزرعة والتأكد من خلوها من الآفات والأمراض، فضلًا عن أهمية المكافحة المتكاملة للآفات والاعتماد على المكافحة الحيوية لضمان إنتاج زراعي آمن.

وشهدت الفعاليات حضورًا لافتًا من المنتفعين الجدد من التجمعات التنموية المختلفة بشمال وجنوب سيناء، إلى جانب المهندس أبو القاسم محمود أبو زيد، مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء، وعدد من مشرفي التجمعات وخبراء مركز بحوث الصحراء، بما يعكس تكامل الجهود العلمية والفنية لخدمة المنتفعين ودعم مسيرة التنمية الزراعية المستدامة في سيناء.

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