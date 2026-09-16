بشير التابعي: القمة اختبار حقيقي لـ «عموتة».. وخسارة الأهلي من الزمالك ستكون «مشكلة»

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي ستكون اختبارًا حقيقيًا لحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأحمر، مشيرًا إلى أن الأهلي لم يقدم الجديد المنتظر منه حتى الآن.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة “CBC”: "الأهلي في نهاية الموسم اللي فات قعد يخطط عشان يجيب مدرب كويس ولاعيبة، وعموتة هو اللي مقرر مين يجيبهم".

وأضاف: “مفيش جديد، الناس بتقول إنه بدني قوي، بس الأهلي كسب زيزو والشحات النهارده".

وتابع: “إمام ومروان يمثلاا نص فريق الأهلي، لما بيروحوا المنتخب بيظهروا والمستوى بيبقى كويس".

وأشار إلى أهمية مباراة القمة، قائلًا: “شهادة ميلاد عموتة ماتش الزمالك، والأهلي لو لا قدر الله خسر تبقى مشكلة".

وعن خسارة المصري، قال: “خسارة المصري ذنب عماد النحاس".

وأضاف: “لما سألوه مشيت عماد النحاس ليه؟ بيقولك عشان البدني مش كويس، وأنا لما سمعت كلامه مكنتش مقتنع".

وتطرق التابعي إلى زيزو، قائلًا: “زيزو عايز يبين للناس حبه للاعيبة، ده عندكم هناك لاعب يغلط واللاعب يستفيد منه، مش عندنا".

واختتم تصريحاته بالحديث عن الزمالك: “ماتش الزمالك أمام غزل المحلة صعب أوي".