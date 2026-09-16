«واين روني» يفتح النار على مانشستر يونايتد: لا أرى لاعبًا يستطيع اللعب أساسياً

وجه واين روني، أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، انتقادات قوية إلى قائمة الفريق الحالية، مؤكدًا أنه لا يرى أي لاعب من الشياطين الحمر قادرًا على حجز مكان في التشكيل الأساسي لفريقي مانشستر سيتي وأرسنال.

وقال روني، في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن»، إنه لا يعتقد أن أي لاعب حالي في مانشستر يونايتد، حتى البرتغالي برونو فرنانديز، يستطيع الدخول في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي أو أرسنال.

وأضاف أسطورة مانشستر يونايتد: «لا أعتقد أن هناك أحدًا، حقًا، لست متأكدًا من وجود أي لاعب».

وتابع: «بالنسبة لي، قائمة الفريق وعمقها، وغياب الخيارات على مقاعد البدلاء، أمور غير جيدة في اليونايتد».

وتأتي تصريحات روني في ظل الانتقادات التي يتعرض لها مانشستر يونايتد بسبب مستوى الفريق وقوة قائمته مقارنة بالمنافسين على المراكز المتقدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرى روني أن الفريق بحاجة إلى تحسين جودة قائمته وزيادة عمقها، خاصة مع أهمية وجود بدائل قوية على مقاعد البدلاء تساعد الفريق على المنافسة وتحقيق نتائج أفضل خلال الموسم.