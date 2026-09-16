هاتفيًا .. وزيرا خارجية مصر ولبنان يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً مع د. نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

دعم مصر لسيادة لبنان

وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع في لبنان، حيث جدّد الوزير عبدالعاطي موقف مصر الداعم لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، مؤكداً الرفض الكامل لكافة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية، وأهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة والتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

كما أكد دعم مصر لمؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

بحث التطورات الإقليمية

وتطرّق الجانبان إلى مجمل التطورات الإقليمية المتسارعة والجهود المبذولة لخفض التصعيد، فضلاً عن انعكاسات التطورات في البحر الأحمر على أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.

واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر لتجنب اتساع دائرة الصراع وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.