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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام عبدالمجيد يرفض العودة ويتمسك بحلم الاحتراف الأوروبي

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
يمنى عبد الظاهر

كشف محمود المحمودي، خلال برنامجه «من القاهرة»، عن موقف حسام عبدالمجيد، لاعب الزمالك السابق والمحترف حاليًا، من مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المحمودي أن حسام عبدالمجيد متمسك بفكرة الاستمرار في الاحتراف، لرغبته في الانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، مشيرًا إلى أن اللاعب لا ينوي العودة إلى مصر في الوقت الحالي.

وأكد أن حسام عبدالمجيد يركز على مواصلة مشواره الاحترافي، في ظل رغبته في خوض تجربة جديدة على مستوى أقوى خلال الفترة المقبلة.

وأشار المحمودي إلى أن اللاعب بعيد جدًا عن الانتقال إلى النادي الأهلي، في ظل تمسكه باستكمال مسيرته الاحترافية وعدم وجود نية لديه للعودة إلى الدوري المصري حاليًا.

محمود المحمودي حسام عبدالمجيد الزمالك الدوري المصري

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