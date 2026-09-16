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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادر العشري: الحالة الفنية تمنح الزمالك الأفضلية أمام غزل المحلة.. وعموتة لم يدخل قلوب الأهلاوية حتى الآن

الزمالك
الزمالك
محمد سمير

أكد نادر العشري، نجم نادي غزل المحلة السابق، أن أرضية ملعب غزل المحلة أصبحت جيدة، مشيرًا إلى أن الأجواء ستكون صعبة على الزمالك خلال مواجهة الفريقين غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال العشري خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور إن الزمالك يعيش حالة فنية جيدة خلال الفترة الحالية، خاصة مع تحقيقه الانتصارات، موضحًا أن الحالة الفنية للفريق الأبيض تمنحه الأفضلية في المباراة، بينما أصبحت الأمور حاليًا في أقدام لاعبي غزل المحلة من أجل الخروج من موقفهم الصعب في جدول ترتيب الدوري.

وتطرق نجم غزل المحلة السابق إلى أداء الأهلي في الدوري، مؤكدًا أنه غير مقتنع بالمستوى الذي يقدمه الفريق حتى الآن، مشيرًا إلى أن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، لم يدخل قلوب جماهير الفريق الأحمر حتى الآن.

وأضاف العشري: “أتحفظ على أداء هادي رياض وياسين مرعي في قلب دفاع الأهلي، وأرى أن الحسين عموتة لم يصل حتى الآن إلى التشكيل الأمثل للفريق، ولم يضع يده على التوليفة المناسبة للأهلي”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الأهلي سعيدة بالانتصارات التي يحققها الفريق، لكنها في الوقت نفسه لديها تحفظات على مستوى الأداء الذي يقدمه اللاعبون خلال المباريات.

الزمالك غزل المحلة نادر العشري عموتة الدوري المصري

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