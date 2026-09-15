بريطانيا: نقف بحزم بجانب السعودية ولابد من رسالة واضحة واحدة وهي وضع حد للحوثيين

‏أكدت ممثلة المملكة المتحدة لدى مجلس الأمن وقوف بلادها بحزم إلى جانب المملكة العربية السعودية، مدينةً الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثيين ضدها، ومشددة على ضرورة توجيه رسالة دولية واضحة تهدف إلى وضع حد للتصعيد الحوثي.

وقالت الممثلة البريطانية، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن التطورات في باب المندب، إن المجتمع الدولي لا يمكنه السماح بتعريض أحد أهم شرايين التجارة العالمية للخطر، في إشارة إلى الممر الملاحي الاستراتيجي في باب المندب.

وشددت على أن حماية الملاحة الدولية والحفاظ على أمن الممرات البحرية تمثل أولوية، محذرة من تداعيات استمرار الهجمات والتهديدات على الاستقرار الإقليمي وحركة التجارة.

واتهمت ممثلة بريطانيا جماعة الحوثيين بمواصلة التصعيد داخل اليمن بدعم من إيران، معتبرة أن هذا الدعم يسهم في استمرار التوتر وتهديد أمن المنطقة.

وجددت لندن، بحسب تصريحات ممثلتها أمام المجلس، إدانتها للهجمات الحوثية ضد السعودية، مؤكدة دعمها للمملكة في مواجهة تلك الهجمات.