أمام مجلس الأمن.. البحرين تدعو لتطبيق حازم لحظر الأسلحة على الحوثيين

دعت مملكة البحرين إلى التطبيق الحازم لحظر الأسلحة المفروض على جماعة الحوثيين، محذرة من تداعيات استمرار التصعيد في المنطقة وانعكاساته على أمن اليمن والممرات البحرية في البحر الأحمر وباب المندب.

وقال مندوب البحرين لدى مجلس الأمن، خلال جلسة خصصت لبحث التطورات في باب المندب، إن التصعيد الحوثي تسبب في خسائر إنسانية جسيمة داخل اليمن، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات أكثر فاعلية للحد من استمرار الأزمة وتداعياتها.

وشدد المندوب البحريني على أهمية الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين، معتبرًا أن التطبيق الصارم للحظر يمثل خطوة أساسية للحد من قدرات الجماعة على مواصلة التصعيد.

وأكدت البحرين خلال الجلسة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، مشيرة إلى دعمها لقراراتهما ومواقفهما في مواجهة الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثيين.