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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أين بصمة عموتة؟.. ربيع ياسين ينتقد أداء الأهلي ويطالب بتثبيت التشكيل

حسين عموتة
حسين عموتة
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

انتقد ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أداء الفريق تحت قيادة المغربي الحسين عموتة، مؤكدًا أن الجهاز الفني مطالب بإظهار أسلوب لعب واضح خلال الفترة المقبلة.

وقال ربيع ياسين، في تصريحات تلفزيونية، إن المدرب الكبير تظهر قدراته من خلال العمل الذي يقدمه داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه من غير المنطقي أن يخوض الأهلي خمس مباريات دون أن تظهر ملامح واضحة لعمل الحسين عموتة.

وأوضح أن الجهاز الفني للأهلي مطالب بتقديم أسلوب لعب واضح وشخصية فنية للفريق، خاصة في ظل امتلاك القلعة الحمراء مجموعة مميزة من اللاعبين، لافتًا إلى أن جماهير الأهلي تنتظر رؤية تطور حقيقي في أداء الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ربيع ياسين أن معظم لاعبي الأهلي ظهروا بمستوى ضعيف خلال المباريات الأخيرة، مشيرًا إلى أن سفيان بنجديدة وعددًا من الصفقات الجديدة لم يقدموا المستوى المقنع حتى الآن.

وأشار إلى أن التغيير المستمر في تشكيل الأهلي وإجراء تغييرات كبيرة في عدد اللاعبين من مباراة لأخرى يؤثر سلبًا على استقرار الفريق وتجانسه داخل الملعب.

وتطرق ربيع ياسين إلى موقف حسين الشحات، مؤكدًا أن اللاعب لا يجب أن يجلس احتياطيًا لأي لاعب في الأهلي، نظرًا لما يمتلكه من إمكانات فنية وخبرات كبيرة.

وشدد على أن حسين الشحات، من وجهة نظره، أفضل من عدد من اللاعبين الذين يشاركون أساسيًا خلال الفترة الحالية، مطالبًا بالاستفادة من قدراته وإمكانياته في المباريات المهمة.

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