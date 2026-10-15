شبكة عالمية: هيثم حسن لم يصل لأفضل مستوياته مع سيلتك

أشادت شبكة «GiveMeSport» العالمية بمستوى هيثم حسن نجم منتخب مصر و سيلتك الاسكتلندي حيث أكدت أن اللاعب يسعى دائما لتقديم أفضل ما لديه خلال المباريات.



وأكدت الشبكة أن هيثم حسن قدم آداء رائعا خلال مبارياته مع سيلتك ولكنه لم يصل بعد لأفضل مستوياته.

وأكدت الشبكة أن هيثم حسن الذي شارك في 10 مباريات مع سيلتك صنع خلالها هدفاً وحيداً يحتاج لاستعادة آدائه الأفضل مشيرة إلى أن اللاعب بحاجة لمزيد من الوقت حيث إنه لم يخض فترة الإعداد الكافية مع الفريق نظرا لمشاركته مع منتخب مصر.

وتابع التقرير أن سيلتك ينتظر من حسن رفع مستواه خلال الفترة المقبلة وتقديم مردود فني يتناسب مع إمكاناته.