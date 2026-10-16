محمد بركات: خطة عموتة رجحت كفة الأهلي في القمة

أكد محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الخطة التي خاض بها الحسين عموتة مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك ساعدت الفريق الأحمر على تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن الأهلي كان الأحق بالانتصار في اللقاء.

وقال محمد بركات، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن الأهلي يمتلك حارس مرمى مميزًا، نجح في التعامل مع الكرات التي وصلته خلال المباراة، وقدم أداءً ساهم في خروج الفريق بالنتيجة المطلوبة.

وتحدث نجم الأهلي السابق عن المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأحمر، مؤكدًا أنه لاعب دولي سبق له الظهور بمستويات جيدة مع منتخب المغرب، لكنه يعاني من كثرة الإصابات، وهو ما يمثل نقطة سلبية في مسيرته.

وتطرق بركات إلى أداء بعض لاعبي الأهلي خلال مباراة القمة، موضحًا أن كل لاعب يسعى إلى الظهور بأفضل مستوى ممكن في مثل هذه المواجهات، خاصة اللاعبين الذين سبق لهم ارتداء قميص الزمالك.

وأشار إلى أن أحمد سيد زيزو وإمام عاشور وأشرف بن شرقي سبق لهم اللعب للزمالك، وهو ما يجعل مباريات القمة ذات طبيعة خاصة بالنسبة لهم، باعتبار أن الفريق الأبيض كان ناديهم السابق.



وأضاف أنهم من اللاعبين المؤثرين ولم يظهروا بالمستوى المنتظر خلال المباراة، كما ابتعد الثلاثي زيزو وإمام عاشور وبن شرقي عن مستواهم المعتاد، مؤكدًا أن ذلك أمر طبيعي في كرة القدم، حيث لا ينجح اللاعب في تقديم أفضل ما لديه في كل مباراة.

واختتم محمد بركات تصريحاته بالإشارة إلى أن زيزو ظهر بصورة جيدة خلال الدقائق العشر الأولى من لقاء القمة، قبل أن يتراجع مستواه خلال بقية المباراة.