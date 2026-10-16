قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بأمريكا ينتهي بمصرع المهاجم
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الجمعة
خناقة على أولوية الجلوس.. الداخلية تكشف تفاصيل صفع عاملة ببنك لطالبة داخل المترو
الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة
من أحب الأعمال إلى الله.. فضل إدخال السرور على قلوب الناس
أسطول شرطة دبي يضم لامبورجيني تيميراريو الخارقة.. بقدرات هجينة
5 قتـ.لى و16 جريحا في هجوم صاروخي للحوثي علي المجمع الرئاسي باليمن
بعد فتح سفارة لها بالقدس.. كولومبيا تنسحب من مجموعة لاهاي المناهضة لإسرائيل
التأمين الصحي الشامل: ملف إلكتروني لكل مواطن.. وربط القطاع الخاص بالمنظومة
لا تتسرع.. 7 مزايا في آيفون ديو و4 عيوب تدفعك إلى تجنب الشراء
وزيرة التضامن: في تجاعيد أيدي الأمهات المصريات وكفاحهن الصامت يُكتب التاريخ الحقيقي لمصر
تفاصيل موعد ومكان عزاء النائبة أماني أبو سحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك: تعرضنا لظلم تحكيمي كبير ولن ننسحب من الدوري

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد ماهر غريب، مدير الإعلام بنادي الزمالك، أن المهلة التي منحها النادي للاتحاد المصري لكرة القدم، والمقدرة بـ48 ساعة، بشأن الأحداث التحكيمية التي شهدتها مباراة القمة أمام الأهلي، لا تزال سارية ولم تنتهِ حتى الآن، مشيرًا إلى أن الخطاب الرسمي أُرسل أمس، وبالتالي لم تنقضِ المدة المحددة.

وأوضح غريب، خلال تصريحاته مع الإعلامي أحمد شوبير، أن الزمالك يتمسك بالحصول على حقوقه بعد الجدل التحكيمي الذي صاحب مواجهة الأهلي، مؤكدًا أن هناك العديد من الحالات المثيرة للجدل في الدوري المصري ترتبط بطرف واحد، وهو ما يثير تساؤلات بشأن تكرار هذه الوقائع.

الزمالك يتمسك بشكواه ضد التحكيم

وأضاف مدير الإعلام بنادي الزمالك أن ملف مباراة القمة انتهى من الناحية الفنية، لكنه لا يزال مفتوحًا على المستوى الإداري، في ظل اعتراض النادي على القرارات التحكيمية التي شهدتها المواجهة، مؤكدًا أن الزمالك تعرض لظلم تحكيمي كبير، كان له تأثير بالغ على نتيجة المباراة.

وطالب غريب الكابتن عصام عبد الفتاح بتقديم تحليل واضح للحالات التحكيمية المثيرة للجدل في لقاء القمة، مشددًا على ضرورة مراجعة واقعة لاعب الزمالك شيكو بانزا مع مروان عطية، مشيرًا إلى أن التصريحات التي تحدثت عن تجاوز الكرة خط المرمى غير صحيحة، وفقًا لما يمتلكه النادي من أدلة، بحسب قوله.

واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن الزمالك لن يتنازل عن حقوقه، مشددًا على أن النادي لن يتخذ قرار الانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز، وإنما سيتحرك عبر الطرق الرسمية للمطالبة بحقوقه.

بيان رسمي ومطالب بمراجعة تسجيلات تقنية الفيديو

وكان نادي الزمالك قد أصدر بيانًا رسميًا بشأن أحداث مباراة القمة أمام الأهلي، التي أدارها الحكم السلوفيني رادي أوبرونوفيتش، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

واعترض الزمالك على عدد من القرارات التحكيمية خلال اللقاء، معتبرًا أن لاعبه شيكو بانزا تعرض لحالتين كان يستحق خلالهما الحصول على ركلتي جزاء.

وطالب النادي بالتنسيق مع اتحاد الكرة لإرسال وفد رسمي للاستماع إلى تسجيلات غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد، بهدف معرفة تفاصيل المناقشات التي دارت بين الحكام، والأسباب التي أدت إلى عدم تدخل التقنية في الحالات التي يرى الزمالك أنها أثرت على مجريات المباراة ونتيجتها.

وتأتي هذه التحركات في إطار تصعيد النادي اعتراضه على إدارة المباراة، مع تمسكه بضرورة توضيح القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى أورا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وظائف

في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

120 قرشا دفعة واحدة.. صعود جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ .. انخفاض مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يواصل تسوية مستحقات لاعبيه السابقين لتجنب شكاوى فيفا

معتمد جمال

الزمالك يحسم الجدل بشأن استمرار معتمد جمال في الزمالك وموقف حسام الزناتي

يوفنتوس

يوفنتوس يقلب الطاولة على سيلتا فيجو ويخطف فوزا ثمينا في الدوري الأوروبي

بالصور

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

منى زكي تخطف الأنظار بفستان الأميرات في مهرجان الجونة السينمائي

منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة.. ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة والأنوثة.. شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد