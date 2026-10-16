الزمالك: تعرضنا لظلم تحكيمي كبير ولن ننسحب من الدوري

أكد ماهر غريب، مدير الإعلام بنادي الزمالك، أن المهلة التي منحها النادي للاتحاد المصري لكرة القدم، والمقدرة بـ48 ساعة، بشأن الأحداث التحكيمية التي شهدتها مباراة القمة أمام الأهلي، لا تزال سارية ولم تنتهِ حتى الآن، مشيرًا إلى أن الخطاب الرسمي أُرسل أمس، وبالتالي لم تنقضِ المدة المحددة.

وأوضح غريب، خلال تصريحاته مع الإعلامي أحمد شوبير، أن الزمالك يتمسك بالحصول على حقوقه بعد الجدل التحكيمي الذي صاحب مواجهة الأهلي، مؤكدًا أن هناك العديد من الحالات المثيرة للجدل في الدوري المصري ترتبط بطرف واحد، وهو ما يثير تساؤلات بشأن تكرار هذه الوقائع.

الزمالك يتمسك بشكواه ضد التحكيم

وأضاف مدير الإعلام بنادي الزمالك أن ملف مباراة القمة انتهى من الناحية الفنية، لكنه لا يزال مفتوحًا على المستوى الإداري، في ظل اعتراض النادي على القرارات التحكيمية التي شهدتها المواجهة، مؤكدًا أن الزمالك تعرض لظلم تحكيمي كبير، كان له تأثير بالغ على نتيجة المباراة.

وطالب غريب الكابتن عصام عبد الفتاح بتقديم تحليل واضح للحالات التحكيمية المثيرة للجدل في لقاء القمة، مشددًا على ضرورة مراجعة واقعة لاعب الزمالك شيكو بانزا مع مروان عطية، مشيرًا إلى أن التصريحات التي تحدثت عن تجاوز الكرة خط المرمى غير صحيحة، وفقًا لما يمتلكه النادي من أدلة، بحسب قوله.

واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن الزمالك لن يتنازل عن حقوقه، مشددًا على أن النادي لن يتخذ قرار الانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز، وإنما سيتحرك عبر الطرق الرسمية للمطالبة بحقوقه.

بيان رسمي ومطالب بمراجعة تسجيلات تقنية الفيديو

وكان نادي الزمالك قد أصدر بيانًا رسميًا بشأن أحداث مباراة القمة أمام الأهلي، التي أدارها الحكم السلوفيني رادي أوبرونوفيتش، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

واعترض الزمالك على عدد من القرارات التحكيمية خلال اللقاء، معتبرًا أن لاعبه شيكو بانزا تعرض لحالتين كان يستحق خلالهما الحصول على ركلتي جزاء.

وطالب النادي بالتنسيق مع اتحاد الكرة لإرسال وفد رسمي للاستماع إلى تسجيلات غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد، بهدف معرفة تفاصيل المناقشات التي دارت بين الحكام، والأسباب التي أدت إلى عدم تدخل التقنية في الحالات التي يرى الزمالك أنها أثرت على مجريات المباراة ونتيجتها.

وتأتي هذه التحركات في إطار تصعيد النادي اعتراضه على إدارة المباراة، مع تمسكه بضرورة توضيح القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.