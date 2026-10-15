أول ظهور بعد القمة 133.. الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الجيش الرواندي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة الجيش الرواندي، المقرر إقامتها غدًا الجمعة، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي.

ويخوض الزمالك المواجهة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، لتسهيل مهمته قبل مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يستعد لمواجهة الجيش الرواندي بعد خسارة القمة

وتأتي المباراة في أول ظهور للفريق الأبيض عقب خسارته أمام الأهلي بهدفين دون رد، في مباراة القمة رقم 133، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وهي النتيجة التي يسعى الفريق لتجاوز آثارها سريعًا من خلال تحقيق انطلاقة قوية في مشواره الإفريقي.

وشهدت استعدادات الزمالك في رواندا تدريبات بدنية وخططية، إلى جانب جلسات تحفيزية للاعبين، فيما ركز الجهاز الفني على تجهيز العناصر الأساسية وتجنب الإجهاد، خاصة بعد المجهود الذي بذله اللاعبون خلال مواجهة الأهلي الأخيرة.

ومن المنتظر أن يشهد المران الختامي وضع اللمسات الأخيرة على خطة اللعب، والاستقرار على التشكيل الذي سيخوض به الزمالك المباراة، في ظل رغبة الجهاز الفني في العودة بنتيجة إيجابية تمنح الفريق أفضلية قبل لقاء العودة.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والجيش الرواندي في تمام الساعة 7 مساء الجمعة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.