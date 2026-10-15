بتسجيل وصناعة محمد صلاح.. طرابزون سبور يضرب كوبس الفنلندي برباعية بدوري المؤتمر الأوروبي

حقق فريق طرابزون سبور التركي الفوز على فريق كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027.

وسجل بول أونواتشو الهدف الأول في الدقيقة 3 من انطلاق المباراة× بعد تمريرة سحرية من النجم محمد صلاح.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 44 من انطلاق المباراة.

وسجل فرانكولينو الهدف الثالث والرابع في الدقيقتين 47 و90+1.

بينما سجل هدفي كوبس الفنلندي كل من بيتري بينانين وجوستاف إنجفال في الدقيقتين 54 و90+6 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يحصد طرابزون سبور اول 3 نقاط له في مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

تشكيل فريق طرابزون سبور أمام كوبس

أعلن الألماني توماس رايس، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة كوبس الفنلندي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد النجم المصري محمد صلاح، الذي يرتدي القميص رقم 10، ليقود هجوم طرابزون سبور في المواجهة الأوروبية المرتقبة.

تشكيل طرابزون سبور أمام كوبس الفنلندي

جاء تشكيل طرابزون سبور للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: سينك أوزكاجار - ساميت أكايدين - فاجنر بينا - مليح كاباساكال

خط الوسط: بنيامين بوشواري - باتيستا ميندي - أوزان توفان

خط الهجوم: محمد صلاح - أريال شيمشير - بول أونواتشو

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب تامبيري في فنلندا، وسط تطلعات الفريق التركي لتحقيق بداية مميزة في مشواره الأوروبي.