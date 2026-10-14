هل يشارك محمد صلاح؟.. مدرب طرابزون سبور يحسم موقفه قبل مواجهة كوبس

تحدث الألماني توماس ريس، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، عن موقف النجم المصري محمد صلاح من المشاركة في المباراة المقبلة أمام كوبس الفنلندي، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال ريس خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «أعلم أن هذا السؤال مهم بالنسبة لكم. ستقام المباراة على عشب صناعي، لكن جميع اللاعبين في تشكيلتنا جاهزون».

وأضاف مدرب طرابزون سبور: «لا أستطيع القول الآن ما إذا كان صلاح سيلعب أم لا، سنرى ذلك غدًا، فكل لاعب في الفريق مستعد للمشاركة».

ومن المقرر أن يواجه طرابزون سبور نظيره كوبس الفنلندي غدًا الخميس 15 أكتوبر، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، وسط ترقب لموقف محمد صلاح من المشاركة في اللقاء.