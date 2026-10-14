من مطار طرابزون لـ فنلندا.. محمد صلاح في مهمة جديدة أمام كوبس الفنلندي غدًا في دوري المؤتمر الأوروبي

تغادر بعثة نادي طرابزون بقيادة محمد صلاح لـ فنلندا استعدادا للمواجهة المرتقبة ضد نادي كوبس الفنلندي ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ورغم الشكوك حول مشاركة محمد صلاح في المباراة بشكل أساسي لكن تواجد الفرعون في قائمة نادي طرابزون استعدادا للمباراة.

حيث كشفت تقارير إعلامية عن وجود شكوك بشأن مشاركة النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، في مواجهة فريقه أمام كوبس الفنلندي، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، بسبب إقامة المباراة على ملعب من العشب الصناعي.

وبحسب التقارير، يناقش الجهاز الفني لطرابزون سبور مع محمد صلاح إمكانية مشاركته في المباراة، في ظل مخاوف من احتمالية تعرضه للإصابة بسبب طبيعة أرضية الملعب.

وأشارت التقارير إلى أن صلاح لا يرغب في خوض المباراة على العشب الصناعي، تفاديًا لأي مخاطر قد تؤثر على سلامته البدنية، على أن يُحسم موقفه النهائي بعد التشاور معه خلال اليوم.

ومن المقرر أن يواجه طرابزون سبور نظيره كوبس الفنلندي يوم الخميس 15 أكتوبر، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.