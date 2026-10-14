فرصة جديدة تنتظر محمود صلاح مع الأهلي بعد رحلة أوغندا

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن احتمالية حصول محمود صلاح على فرصة الظهور مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب عودة بعثة الفريق من أوغندا، في ظل التفاؤل بإمكانياته الفنية.

وأوضح شوقي، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن مشاركة محمود صلاح مع الأهلي ستتوقف على انتظامه في التدريبات، وقدرته على إقناع الجهاز الفني بمستواه، دون تحديد موعد نهائي لظهوره مع الفريق.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل لقاء العودة.

ووصلت بعثة الأهلي إلى أوغندا اليوم الأربعاء، استعدادًا للمواجهة التي تمثل بداية مشوار الفريق في البطولة القارية، وسط تطلعات لتحقيق نتيجة تمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة على استاد القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري، إذ يطمح الأهلي إلى مواصلة مشواره بنجاح في البطولة والمنافسة على لقب الكونفدرالية الإفريقية.