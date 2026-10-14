أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن أكرم توفيق بعد التألق في القمة

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن موقف أكرم توفيق من المشاركة في مباريات الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد المستوى الذي ظهر به اللاعب خلال مباراة القمة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خاص.. أكرم توفيق حجز مكانه الأساسي للمشاركة في مباريات الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد تألقه في القمة».

مباراة الاهلي وبترول أسيوط

ويستهل الأهلي مشواره في المنافسات الرسمية بمواجهة بترول أسيوط يوم 7 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وخاض الأهلي ، مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، حيث تغلب على الاتحاد المصراتي الليبي بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يحقق الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف دون رد.