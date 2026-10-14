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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استعدادات مستمرة للزمالك قبل لقاء الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته في رواندا، على الملعب الفرعي باستاد أماهورا بكيجالي، في إطار الاستعداد لمباراة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي  الثاني ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاضت المجموعة التي شاركت في مران أمس بصورة أساسية في مباراة القمة تدريبات استشفائية ، خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة.

وأدى باقي اللاعبين البدلاء والمستبعدين من لقاء الأهلي تدريبات بدنية تحت قيادة البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال ، وتضمنت تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وخاضت نفس المجموعة فقرة خططية، و تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض التدريبات الفنية، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك نادي الزمالك دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي فريق الزمالك

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