جوارديولا إلى الإمارات؟.. تقارير إسبانية تكشف تفاصيل منصبه المحتمل

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية عن استعداد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، للانتقال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل تولي منصب المستشار الأول لمجموعة سيتي، وسط تكهنات بشأن مستقبله خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن جوارديولا قد يتولى دورًا استشاريًا داخل مجموعة سيتي، في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبله على المستوى التدريبي، خاصة مع تداول أنباء عن إمكانية توليه قيادة أحد المنتخبات العربية قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2030.

ويُعد جوارديولا أحد أبرز المدربين في كرة القدم العالمية، بعدما حقق العديد من البطولات والإنجازات مع الأندية التي تولى تدريبها، وعلى رأسها مانشستر سيتي، الذي قاده لتحقيق ألقاب محلية وقارية، من بينها دوري أبطال أوروبا.

وارتبط اسم المدرب الإسباني خلال السنوات الماضية بالعديد من التكهنات المتعلقة بمستقبله، في ظل النجاحات التي حققها مع الفريق الإنجليزي، إلا أن الحديث عن انتقاله إلى الإمارات وتوليه منصبًا استشاريًا، إلى جانب احتمالية تدريب منتخب عربي، لا يزال في إطار الأنباء المتداولة.