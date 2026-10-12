شادي محمد: الأهلي استحق الفوز بجدارة.. ولو جوارديولا درب الزمالك سيعاني

أكد شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق قدم مباراة قوية أمام الزمالك، واستحق حصد النقاط الثلاث في مواجهة القمة، مشيرًا إلى أن الأهلي كان الأفضل من الناحية الفنية وحقق الفوز عن جدارة واستحقاق.

وقال شادي محمد في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن لاعبي الأهلي ظهروا بشكل مميز خلال المباراة، ونجحوا في التعامل مع أهمية المواجهة، مؤكدًا أن الأداء الذي قدمه الفريق جعله يستحق الانتصار وحصد ثلاث نقاط مهمة.

وأشاد نجم الأهلي السابق بالمغربي أشرف داري، مؤكدًا أن اللاعب قادم من بعيد وقدم مباراة قوية أمام الزمالك، رغم الضغوط التي تعرض لها قبل وأثناء اللقاء، مشددًا على أهمية المستوى الذي ظهر به خلال القمة.

وتحدث شادي محمد عن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، مؤكدًا أن الأجواء التي يعمل فيها المدرب داخل الفريق صعبة للغاية، موضحًا: "لو جوارديولا درب الزمالك سيعاني في هذه الأجواء"، في إشارة إلى صعوبة الظروف المحيطة بالفريق.

وأشاد شادي محمد بمصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، مؤكدًا أنه كان نقطة تحول في مباراة القمة، بعدما تصدى لرأسية خطيرة، وهو ما ساهم في الحفاظ على تقدم الفريق خلال اللقاء.

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بالإشادة بأداء الطاقم التحكيمي في مباراة القمة، مؤكدًا أن الحكم وطاقمه قدموا مباراة جيدة، ولم تكن هناك أخطاء مؤثرة على نتيجة اللقاء.