نرفض استمرار الوضع الحالي.. الزمالك يتهم لجنة الحكام بالتسبب في خسارة القمة

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اتخاذ قرار بالتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد لجنة الحكام الرئيسية، اعتراضًا على القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة القمة أمام النادي الأهلي، مؤكدًا أن الأخطاء التي وقعت خلال اللقاء أثرت بصورة مباشرة على نتيجة المباراة وأهدرت مجهود اللاعبين والجهاز الفني.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن اختيار طاقم تحكيم لا يتناسب مع أهمية وقيمة مباراة القمة أثار علامات استفهام عديدة، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد قرارات تحكيمية اعتبرها الزمالك موجهة ضده بشكل واضح، وهو ما انعكس سلبًا على سير المباراة ونتيجتها النهائية.

وأضاف البيان أن الزمالك يرى تعرضه لظلم تحكيمي خلال المواجهة، خاصة في ظل وجود حالات مثيرة للجدل لم يتخذ الحكم بشأنها القرارات التي كان ينتظرها النادي، الأمر الذي دفع مجلس الإدارة إلى التحرك رسميًا للمطالبة بحقوق الفريق.

وأشار الزمالك إلى أن عددًا من خبراء التحكيم أكدوا وجود ضربتي جزاء لم يتم احتسابهما لصالح الفريق خلال المباراة، إلى جانب عدم مراجعة أكثر من حالة يرى النادي أنها كانت تستحق التدخل والفحص عبر تقنية حكم الفيديو المساعد.

وأكد البيان أن هذه الحالات تمثل محورًا أساسيًا في شكوى النادي المنتظرة، في ظل اعتقاد الإدارة بأن القرارات التحكيمية كان لها تأثير واضح على مجريات اللقاء والنتيجة التي انتهى إليها.

الزمالك يحمل لجنة الحكام مسؤولية الخسارة

وحمّل مجلس إدارة الزمالك لجنة الحكام الرئيسية مسؤولية ما حدث في مباراة القمة، معتبرًا أن الضغوط والحملات التي تعرضت لها اللجنة قبل انطلاق الموسم انعكست على أدائها، وأسهمت في غياب العدالة التحكيمية، بحسب ما ورد في البيان.

وشدد النادي على رفضه استمرار الوضع الحالي، معربًا عن استيائه من طريقة إدارة ملف التحكيم، ومؤكدًا أن الأخطاء التي شهدتها مواجهة الأهلي تستوجب مراجعة القرارات المتعلقة باختيار الحكام للمباريات الكبرى.

واختتم الزمالك بيانه بالتأكيد على تمسكه بموقفه الرافض للتشكيك في نزاهة منظومة التحكيم بشكل عام، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن الأخطاء ومراجعة اختيارات الحكام.

وأكد النادي أنه لن يتنازل عن حقوقه وحقوق جماهيره، مطالبًا جميع المسؤولين عن إدارة التحكيم بتحمل مسؤولياتهم، والعمل على ضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الأندية في المسابقات المحلية