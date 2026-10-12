الزمالك: نستحق ضربتي جزاء أمام الأهلي.. والحكم لم يراجع أكثر من لعبة عبر الفار

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد لجنة الحكام الرئيسية، اعتراضًا على القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة الفريق أمام الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

حمّل مسؤولو الزمالك لجنة الحكام مسؤولية ما وصفوه بالظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق خلال مباراة القمة، مؤكدين أن بعض القرارات التي اتخذها طاقم التحكيم أثرت في سير اللقاء وحرمت اللاعبين من الاستفادة من مجهوداتهم طوال المباراة.

وأبدى النادي الأبيض اعتراضه على اختيار طاقم التحكيم الذي أدار المواجهة، معتبرًا أنه لا يتناسب مع أهمية المباراة وقيمتها الفنية والجماهيرية، في ظل الترقب الكبير الذي تحظى به مباريات القمة بين قطبي الكرة المصرية.

وأكد الزمالك، في موقفه من القرارات التحكيمية، أن الفريق كان يستحق الحصول على ضربتي جزاء خلال المباراة، مشيرًا إلى أن عددًا من خبراء التحكيم أيدوا وجهة نظر النادي بشأن الحالات المثيرة للجدل التي شهدتها المواجهة.

ويرى مسؤولو القلعة البيضاء أن عدم احتساب ركلتي الجزاء أثر في فرص الفريق خلال اللقاء، خاصة في ظل أهمية التفاصيل التحكيمية في حسم المباريات الكبرى، التي تشهد منافسة قوية بين الفريقين.

اعتراض على قرارات تقنية الفيديو

كما أبدى الزمالك استياءه من تعامل حكم المباراة مع تقنية حكم الفيديو المساعد، مؤكدًا أن هناك أكثر من لعبة كانت تستدعي المراجعة والتدقيق، وفقًا لوجهة نظر النادي.

ويأتي التحرك الرسمي لإدارة الزمالك في إطار سعيها للحصول على توضيحات بشأن القرارات التي شهدتها المباراة، والمطالبة بمراجعة الحالات المثيرة للجدل، وسط حالة من الغضب داخل النادي عقب الخسارة أمام الغريم التقليدي الأهلي.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة بشأن الشكوى، في انتظار موقف الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام من اعتراضات النادي الأبيض