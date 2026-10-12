لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

كشفت لجنة الحكام، في تصريحات خاصة، عن صحة القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة الأهلي والزمالك، والتي جمعت الفريقين في قمة الدوري المصري، مشيرة إلى عدم وجود أخطاء مؤثرة في الحالات المثيرة للجدل.

وأكدت لجنة الحكام في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن قرار الحكم باحتساب الهدف الأول للنادي الأهلي كان صحيحًا، موضحة أنه بعد مراجعة اللقطة والتأكد منها، تبين وجود تغطية من أحد لاعبي الزمالك لحالة التسلل.

وأوضحت اللجنة أن أحمد سيد زيزو لم يتداخل في الكرة خلال اللعبة، وهو ما يؤكد صحة قرار الحكم باحتساب الهدف وعدم وجود مخالفة تستوجب إلغاءه.

وفيما يتعلق بالمطالبة باحتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك، شددت لجنة الحكام على أن الفريق الأبيض لا يستحق ركلة جزاء، مؤكدة أن التحام أشرف داري مع شيكو بانزا كان طبيعيًا ولا يستوجب احتساب مخالفة.

وشددت لجنة الحكام على أن القرارات التي اتخذها طاقم التحكيم خلال المباراة جاءت صحيحة، وفقًا لما أسفرت عنه مراجعة الحالات محل الجدل.