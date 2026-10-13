ميلوش كيركيز يعلّق على خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي: نشعر بالإحباط

أكد ميلوش كيركيز، مدافع ليفربول الإنجليزي، شعور جميع اللاعبين بالاحباط عقب خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد، في إطار الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مشددًا على ضرورة العودة إلى تحقيق الانتصارات، وذلك وفقا لموقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية.

وقال كيركيز، في تصريحات عقب المباراة، إن النتيجة تظل العامل الأهم في كرة القدم، مشيرًا إلى أن ليفربول مطالب بالفوز بالمباريات بما يتناسب مع طموحات النادي.

وأضاف المدافع المجري: «النتيجة هي أكثر ما يهم في كرة القدم، وهي الأمر الأهم على الإطلاق. علينا الفوز بالمباريات، فهذا نادٍ يجب أن يحقق الانتصارات، ولذلك يتعين علينا الوصول إلى هذا الهدف».

وتابع كيركيز حديثه عن أداء الفريق خلال الشوط الأول، قائلًا: «نشعر بالإحباط بكل تأكيد.. أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا في الشوط الأول، وفرضنا ضغطًا كبيرًا، وعندما اضطررنا إلى الدفاع، أرى أننا قمنا بذلك بصورة جيدة للغاية».

وأوضح مدافع ليفربول، أن الفريق واصل تقديم أداء دفاعي جيد مع بداية الشوط الثاني، كما نجح في الضغط على منافسه خلال فترات الاستحواذ والهجوم، قبل أن تتغير مجريات اللقاء عقب تعرض الفريق لحالة طرد.

وقال: «مع بداية الشوط الثاني، دافعنا بصورة جيدة أيضًا، وعندما كنا نهاجم، نجحنا في وضعهم تحت الضغط».

وأضاف: «بعد ذلك، جاءت البطاقة الصفراء الثانية، ومن الصعب اللعب أمام فريق مثل مانشستر سيتي عندما تكون منقوص العدد».

وأشار كيركيز ، إلى أن المباراة كانت مفتوحة قبل لحظة الطرد، وأن ليفربول كان ينافس بقوة على تسجيل هدف التقدم، رغم الفرص التي أتيحت للفريق المنافس.

وأوضح: «كانت المباراة مفتوحة والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي، وكنا نضغط عليهم. حصلوا على بعض الفرص، لكننا دافعنا جيدًا، وواصلنا الضغط عليهم.. كانت مباراة مفتوحة بالفعل، وكان كل شيء يتوقف على بعض اللحظات: من سيتمكن من تسجيل الهدف الأول؟».

واختتم مدافع ليفربول، تصريحاته بالتأكيد على صعوبة استكمال المباراة بعد الطرد، في ظل قدرة مانشستر سيتي على الاحتفاظ بالكرة وفرض سيطرته على مجريات اللعب.

وقال: «لكن في النهاية، هذه هي كرة القدم. حصلنا على بطاقة حمراء، وبعدها احتفظوا بالكرة لفترات طويلة. إنهم أقوياء للغاية في هذا الجانب، ولذلك أصبحت المباراة صعبة».

وتسلط تصريحات كيركيز الضوء على إحباط لاعبي ليفربول بعد الخسارة، خاصة أن الفريق، بحسب روايته، ظل منافسًا في فترات من المباراة قبل أن تؤثر حالة الطرد في توازن المواجهة، وتمنح مانشستر سيتي مساحة أكبر للسيطرة على الكرة.