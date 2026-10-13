قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء: أنهينا المرحلة الأولى لخط الربط الكهربائي مع السعودية ونواصل التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية
طلع 25 قرش.. سعر الدولار في البنوك الآن
بعد التصالح مع أسرة هدبر بائعة الشاي.. سنة مع الإيقاف لمروان وبراءة جودي
صلاح في سباق الأرقام الأفريقية.. تعرف على ترتيب أكثر النجوم مساهمة في 2026
محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان إنقاذ العالقين أسفل عقار حدائق القبة المنهار
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السعودي آخر استعدادات تشغيل خط الربط الكهربائي بين البلدين
قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد انهيار عقار بحدائق القبة
أثر رجعي.. طلب إحاطة حول احتساب درجات اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية
تعزيز العلاقات الثنائية.. أمير قطر يتلقى رسالة خطية من الرئيس السيسي
تعليمات وتوجيهات حاسمة.. تفاصيل اجتماع رئيس هيئة التأمين الصحي مع القيادات
الأرجنتين تصعد ضد بريطانيا.. تحرك عاجل لوقف التنقيب عن النفط قرب جزر فوكلاند
مصر والأمم المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والصناعات الخضراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميلوش كيركيز يعلّق على خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي: نشعر بالإحباط

ميلوش كيركيز
ميلوش كيركيز
أ ش أ

أكد ميلوش كيركيز، مدافع ليفربول الإنجليزي، شعور جميع اللاعبين بالاحباط عقب خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد، في إطار الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مشددًا على ضرورة العودة إلى تحقيق الانتصارات، وذلك وفقا لموقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية.

وقال كيركيز، في تصريحات عقب المباراة، إن النتيجة تظل العامل الأهم في كرة القدم، مشيرًا إلى أن ليفربول مطالب بالفوز بالمباريات بما يتناسب مع طموحات النادي.

وأضاف المدافع المجري: «النتيجة هي أكثر ما يهم في كرة القدم، وهي الأمر الأهم على الإطلاق. علينا الفوز بالمباريات، فهذا نادٍ يجب أن يحقق الانتصارات، ولذلك يتعين علينا الوصول إلى هذا الهدف».

وتابع كيركيز حديثه عن أداء الفريق خلال الشوط الأول، قائلًا: «نشعر بالإحباط بكل تأكيد.. أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا في الشوط الأول، وفرضنا ضغطًا كبيرًا، وعندما اضطررنا إلى الدفاع، أرى أننا قمنا بذلك بصورة جيدة للغاية».

وأوضح مدافع ليفربول، أن الفريق واصل تقديم أداء دفاعي جيد مع بداية الشوط الثاني، كما نجح في الضغط على منافسه خلال فترات الاستحواذ والهجوم، قبل أن تتغير مجريات اللقاء عقب تعرض الفريق لحالة طرد.

وقال: «مع بداية الشوط الثاني، دافعنا بصورة جيدة أيضًا، وعندما كنا نهاجم، نجحنا في وضعهم تحت الضغط».

وأضاف: «بعد ذلك، جاءت البطاقة الصفراء الثانية، ومن الصعب اللعب أمام فريق مثل مانشستر سيتي عندما تكون منقوص العدد».

وأشار كيركيز ، إلى أن المباراة كانت مفتوحة قبل لحظة الطرد، وأن ليفربول كان ينافس بقوة على تسجيل هدف التقدم، رغم الفرص التي أتيحت للفريق المنافس.

وأوضح: «كانت المباراة مفتوحة والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي، وكنا نضغط عليهم. حصلوا على بعض الفرص، لكننا دافعنا جيدًا، وواصلنا الضغط عليهم.. كانت مباراة مفتوحة بالفعل، وكان كل شيء يتوقف على بعض اللحظات: من سيتمكن من تسجيل الهدف الأول؟».

واختتم مدافع ليفربول، تصريحاته بالتأكيد على صعوبة استكمال المباراة بعد الطرد، في ظل قدرة مانشستر سيتي على الاحتفاظ بالكرة وفرض سيطرته على مجريات اللعب.

وقال: «لكن في النهاية، هذه هي كرة القدم. حصلنا على بطاقة حمراء، وبعدها احتفظوا بالكرة لفترات طويلة. إنهم أقوياء للغاية في هذا الجانب، ولذلك أصبحت المباراة صعبة».

وتسلط تصريحات كيركيز الضوء على إحباط لاعبي ليفربول بعد الخسارة، خاصة أن الفريق، بحسب روايته، ظل منافسًا في فترات من المباراة قبل أن تؤثر حالة الطرد في توازن المواجهة، وتمنح مانشستر سيتي مساحة أكبر للسيطرة على الكرة.

ميلوش كيركيز مدافع ليفربول الإنجليزي مانشستر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

دعاء الوضوء

دعاء الوضوء يبيض وجهك يوم القيامة.. ردده عند غسل اليدين

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء الكويتي

وزير الكهرباء الكويتي يبحث مع السفير الفرنسي التعاون في مشروعات إنتاج الطاقة وتحلية المياه

مفوضية الاتحاد الإفريقي

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يبحث مع كندا ومنظمة التعاون الاقتصادي تمويل التنمية وجذب الاستثمارات

السفارة المصرية بالأردن

السفارة المصرية بالأردن تختتم أعمال لجنة الرقم القومي وسط إقبال كبير وإشادة من أبناء الجالية

بالصور

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد