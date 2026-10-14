لفتة رائعة من المريخ السوداني.. دعم استثنائي للزمالك في رواندا قبل موقعة الجيش الرواندي

في لفتة تعكس قوة العلاقات الرياضية بين الأندية العربية، حرص نادي المريخ السوداني على دعم نادي الزمالك خلال فترة وجوده في رواندا، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت صحيفة «Nadeena» السودانية أن نادي المريخ تكفّل بإيجار ملاعب التدريبات للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة إقامته في رواندا، في خطوة تعكس روح التعاون بين الناديين.

وتأتي مبادرة المريخ في إطار العلاقات التي تجمعه بالقلعة البيضاء، وحرصه على تقديم الدعم للفريق المصري قبل المواجهة الأفريقية المرتقبة، بعيدًا عن أجواء المنافسة داخل المستطيل الأخضر.

وتجسد هذه الخطوة أواصر التعاون بين الأندية الشقيقة، وتؤكد أن العلاقات الرياضية تتجاوز حدود المنافسة، من خلال تبادل الدعم والمساندة خلال المشاركات القارية.