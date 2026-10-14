الأهلي يتحرك لخوض مرانه الأول في أوغندا استعدادا لمواجهة كيتارا بالكونفدرالية

تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض المران الأول في أوغندا، استعدادًا لمواجهة كيتارا الأوغندي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الأهلي للمواجهة المرتقبة من خلال خوض تدريباته في أوغندا، بهدف تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب، والتأقلم على الأجواء قبل اللقاء، الذي يسعى خلاله الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في البطولة القارية.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي على استغلال المران الأول في وضع اللمسات الأخيرة على خطة الاستعداد للمباراة، وتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، في ظل طموحات الفريق بالمنافسة على اللقب الإفريقي.