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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبو ريدة يصل زيورخ ويبدأ اجتماعات فيفا

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
حسن العمدة

وصل المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي «كاف»، أمس الثلاثاء، إلى مدينة زيورخ السويسرية، للمشاركة في اجتماعات المجلس الأعلى للفيفا "المكتب التنفيذي" ، ومواصلة أداء مهامه ومسؤولياته داخل المنظومة الكروية العالمية.

ويأتي حضور أبوريدة امتدادًا لمسيرته الطويلة والمشرفة في العمل الإداري على المستويين القاري والدولي، باعتباره أحد أبرز الوجوه المصرية في إدارة كرة القدم، وصاحب خبرات واسعة في التعامل مع الملفات التنظيمية وتطوير اللعبة حتى بات أقدم عضو بإدارة المؤسسة العالمية.

وتكتسب مشاركته أهمية خاصة في تعزيز الحضور المصري داخل المشهد الكروي العالمي، والذي يشهد تحديات كبيرة أهمها اختيار رئيس فيفا القادم ما بين الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، في ظل دعم الاتحادين الإفريقي والعربي، لإعادة ترشحه مرة أخرى، وإعلان الاتحاد المصري دعمه، وإضافة لمتابعة الملفات المطروحة على طاولة اجتماعات فيفا والاي تحدد بشكل كبير شكل كرة القدم عالميا خلال المرحلة المقبلة.

هاني أبو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم

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