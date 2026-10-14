جدل لمسة اليد مستمر.. خالد الغندور يكشف كواليس لقطة شيكو بانزا في القمة

علق الإعلامي خالد الغندور على الجدل المثار بشأن لمسة يد شيكو بانزا، لاعب الزمالك، خلال مواجهة الأهلي، مؤكدًا أن الكرة لم تخرج من الملعب، وأن الحكم المساعد لم يرفع الراية إلا بعد خروجها من قدم اللاعب.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن الحكم المساعد لم يرَ لمسة يد شيكو بانزا، واحتسب الكرة ضربة مرمى، مشيرًا إلى أن حكم الفيديو المساعد «VAR» لم يتحدث مع حكم الساحة بشأن اللعبة.

وأضاف أن اللقطة واضحة من خلال تصوير المدرجات، منتقدًا الإخراج التلفزيوني للمباراة، لعدم إظهار اللعبة بشكل واضح.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، قد حقق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.