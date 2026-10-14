كشف الإعلامي أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن تطورات جديدة بشأن المستحقات المالية الخاصة بعدد من لاعبي الزمالك السابقين.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الزمالك ينتهي من دفع أقساط نداي وسامسون وعمر فرج وفرجاني ساسي»

مباراة الزمالك القادمه



ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته في رواندا، على الملعب الفرعي باستاد أماهورا بكيجالي، في إطار الاستعداد لمباراة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاضت المجموعة التي شاركت في مران أمس بصورة أساسية في مباراة القمة تدريبات استشفائية ، خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة.