المريخ بنتيو يفتح المدرجات أمام جماهيره ضد بيراميدز مجانا

قرر نادي المريخ بنتيو بطل جنوب السودان فتح مباراته أمام بيراميدز لحضور الجماهير مجانا في مواجهة الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على بطل جنوب السودان يوم الجمعة المقبل، في الثالثة عصرا بتوقيت جوبا، الرابعة بتوقيت القاهرة، على إستاد جوبا الدولي في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

وأعلن النادي في بيان رسمي فتح أبواب إستاد جوبا الدولي والذي يتسع إلى قرابة 12 ألف متفرج لحضور الجمهور مجانا ودعمه في مواجهة بيراميدز نظرا لأهمية المباراة.

ويخوض بيراميدز مرانه الأول اليوم على إستاد جوبا بينما يختتم تدريباته عصر الخميس على نفس الملعب طبقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.