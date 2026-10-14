مارتينيز يهاجم إدارة مان يونايتد.. وعقوبات مغلظة في انتظاره

انتقد الأرجنتيني ليساندور مارتينيز نجم دفاع مانشستر يونايتد الإنجليزي،إدارة ناديه، بعد تلقي هزيمة جديدة لفريق الكرة، أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ومنحت ثنائية بابلو باريوس وأديمولا لوكمان فريق مدريد، الأفضلية أمام النادي الإنجليزي، الذي لم يفز قبل موقعة أتلتيكو في آخر 4 مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج مارتينيز بعد اللقاء بتصريحات نارية ضد الإدارة، وقال لوسائل الإعلام عندما سُئل عما إذا كان النادي قد دعم المدرب مايكل كاريك بما فيه الكفاية. قال: "لا أعتقد ذلك. إنه يبذل قصارى جهده. استمروا في تغيير المدير، تغييره، تغييره".

وتابع: :"ماذا عن المجالات الأخرى؟ من السهل أن نقول المدرب ومن السهل أن نقول اللاعبين، ولكن علينا أيضًا أن ننظر إلى مجالات أخرى. أتوقع المزيد من الاستثمار، بنسبة 100%. أتوقع المزيد من مديرنا الفني. بصراحة، كلاعبين، علينا بذل المزيد من الجهد، ولكن من المهم أيضاً، عند بناء فريق قوي، أن نكون مستعدين لمثل هذه الليلة".